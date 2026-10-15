Cosa cerca davvero un utente quando atterra sulla tua home page

Le tre domande che un visitatore si pone senza saperlo



Nessun cliente arriva su un sito pensando consapevolmente a una lista di domande, ma il suo comportamento ne segue sempre tre, quasi automaticamente. Chi sei, e cosa fai. Il Nielsen Norman Group lo definisce il primo compito di ogni home page, spiegare in una frase chi c'è dietro il sito e cosa offre, prima di qualsiasi altra cosa. Cosa posso fare qui. Il visitatore cerca un punto di partenza chiaro per l'azione che ha in mente, chiamare, prenotare, chiedere un preventivo, non una lista di possibilità tra cui scegliere. Perché dovrei fidarmi. È la stessa prima impressione di cui abbiamo parlato nel primo articolo di questa rubrica, e si forma ancora prima che il visitatore inizi a leggere davvero il testo.

