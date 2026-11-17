Un link in entrata, quello che nel settore si chiama backlink, è semplicemente un altro sito che cita il tuo, con un collegamento cliccabile verso una tua pagina. L'idea alla base è semplice da capire, se altri siti ritengono utile rimandare al tuo, probabilmente il tuo contenuto ha un valore reale, e i motori di ricerca hanno storicamente trattato questi collegamenti come una specie di voto di fiducia esterno.

