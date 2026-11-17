Link building locale, cosa significa e perché fa scalare le classifiche
Quasi nessun sito online riceve link da altri siti. Bastano pochi giusti per fare la differenza per una ditta del territorio.
Quasi nessun sito online riceve link da altri siti. Bastano pochi giusti per fare la differenza per una ditta del territorio.
Cosa sono davvero i link in entrata
Un link in entrata, quello che nel settore si chiama backlink, è semplicemente un altro sito che cita il tuo, con un collegamento cliccabile verso una tua pagina. L'idea alla base è semplice da capire, se altri siti ritengono utile rimandare al tuo, probabilmente il tuo contenuto ha un valore reale, e i motori di ricerca hanno storicamente trattato questi collegamenti come una specie di voto di fiducia esterno.
Un dato che sorprende, quasi nessun sito ne ha
Un'analisi di Ahrefs su un campione enorme di pagine web ha misurato che circa il 66% di tutte le pagine online non riceve alcun link da nessun altro sito. È un dato che merita una pausa, perché ribalta un pensiero comune, non serve un numero enorme di link per distinguersi, basta averne pochi ma reali per posizionarsi già meglio della grande maggioranza dei siti esistenti, che ne ha semplicemente zero.
Perché la posizione numero uno ne ha sempre di più
Uno studio di Backlinko su quasi dodici milioni di risultati di ricerca, aggiornato nel 2025, ha misurato che il primo risultato in classifica ha in media quasi quattro volte più link in entrata rispetto alle posizioni dalla due alla dieci, e circa tre volte più siti diversi che lo citano. Va detto con altrettanta chiarezza che questo è un dato di correlazione, osservato da un'agenzia di settore, non una prova diretta fornita da Google su quanto pesi esattamente ogni singolo link. I due fatti convivono comunque bene, avere più fonti autorevoli che parlano di te è quasi sempre un buon segno, anche senza una formula matematica esatta dietro.
La versione locale, le citazioni
Per una ditta del territorio esiste un equivalente più alla portata di mano dei grandi link nazionali, la citazione locale. Non è nemmeno sempre un link vero e proprio, spesso è solo il nome, l'indirizzo e il numero della tua attività comparsi in modo coerente su directory, associazioni di categoria o camere di commercio. Un sondaggio annuale tra esperti di posizionamento locale colloca la coerenza di queste citazioni tra i fattori ancora rilevanti per il posizionamento sulle mappe, anche se in leggero calo negli ultimi anni rispetto a segnali più nuovi legati alle recensioni e al comportamento reale dei clienti.
Perché per una ditta ticinese conviene partire da qui
Rincorrere link da grandi siti internazionali è quasi impossibile per una piccola impresa, ma farsi citare da realtà del proprio territorio, un'associazione di categoria, un comune, una fiera locale, una collaborazione con un'altra attività della zona, è un obiettivo del tutto realistico. Ha anche un doppio valore, aiuta la visibilità online e rafforza allo stesso tempo la presenza reale dell'attività nella propria comunità, due cose che per una ditta ticinese vanno naturalmente a braccetto.
I segnali che vale la pena lavorare sui link locali
Nessun altro sito online parla mai della tua attività
Se una ricerca del tuo nome esatto restituisce solo il tuo sito e i tuoi social, probabilmente manca del tutto questa parte del lavoro.
Non sei iscritto a nessuna associazione di categoria con una scheda online
Molte associazioni professionali offrono una pagina con i propri membri, spesso gratuita, un'occasione semplice e spesso trascurata.
Il nome della tua ditta non compare su nessuna directory locale
Le directory di settore o territoriali restano un modo semplice per ottenere una citazione coerente senza sforzo particolare.
Un concorrente meno curato di te compare comunque prima
Capita spesso che a fare la differenza non sia la qualità del lavoro, ma semplicemente quante fonti online ne parlano.
Costruire nel tempo queste citazioni e questi collegamenti richiede pazienza e ore che spesso mancano a chi ha già un'attività da seguire ogni giorno. Chi preferisce non occuparsene di persona può affidare questo lavoro a chi lo fa di mestiere.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.
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