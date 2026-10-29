Le parole chiave che usano i ticinesi per cercare i tuoi servizi

La coda lunga vale più di quanto sembri



Un'analisi di Semrush e Backlinko su oltre trecento milioni di parole chiave, pubblicata alla fine del 2020, ha misurato un dato che sembra contraddittorio a prima vista. Il 91,8 per cento di tutte le ricerche fatte su Google è composto da frasi lunghe, di più parole, quello che nel settore si chiama coda lunga. Eppure queste ricerche, prese tutte insieme, rappresentano appena il 3,3 per cento del volume totale di ricerca, perché ciascuna singola frase viene digitata da poche persone. Le ricerche brevi, di una o tre parole, ricevono invece circa dieci volte più ricerche ciascuna. Per una piccola impresa questo significa una cosa molto pratica, competere per le parole brevi e generiche è quasi impossibile, ma le tante frasi lunghe e specifiche, sommate, portano comunque clienti concreti, e sono molto più semplici da intercettare.

