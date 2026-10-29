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Le parole chiave che usano i ticinesi per cercare i tuoi servizi

Un'analisi su trecento milioni di ricerche mostra che le frasi lunghe valgono più di quanto sembri per una piccola attività.
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Le parole chiave che usano i ticinesi per cercare i tuoi servizi
Un'analisi su trecento milioni di ricerche mostra che le frasi lunghe valgono più di quanto sembri per una piccola attività.

Il malinteso più comune sulle parole chiave

Chi gestisce un'attività tende a descrivere se stesso con le parole del proprio mestiere, assistenza caldaie, consulenza fiscale, trattamenti estetici avanzati. Il cliente, quando cerca, spesso non usa affatto quelle parole. Cerca il proprio problema, non il nome tecnico della soluzione, il boiler che non scalda più, come pagare meno tasse quest'anno, un trattamento per le rughe attorno agli occhi. La distanza tra come un'azienda si descrive e come un cliente cerca è probabilmente il motivo più comune per cui un sito ben fatto resta comunque poco visibile.

La coda lunga vale più di quanto sembri

Un'analisi di Semrush e Backlinko su oltre trecento milioni di parole chiave, pubblicata alla fine del 2020, ha misurato un dato che sembra contraddittorio a prima vista. Il 91,8 per cento di tutte le ricerche fatte su Google è composto da frasi lunghe, di più parole, quello che nel settore si chiama coda lunga. Eppure queste ricerche, prese tutte insieme, rappresentano appena il 3,3 per cento del volume totale di ricerca, perché ciascuna singola frase viene digitata da poche persone. Le ricerche brevi, di una o tre parole, ricevono invece circa dieci volte più ricerche ciascuna. Per una piccola impresa questo significa una cosa molto pratica, competere per le parole brevi e generiche è quasi impossibile, ma le tante frasi lunghe e specifiche, sommate, portano comunque clienti concreti, e sono molto più semplici da intercettare.

Ogni giorno nascono ricerche mai fatte prima

Google stessa ha dichiarato pubblicamente, in un post ufficiale del proprio blog, che circa il 15 per cento delle ricerche che riceve ogni giorno non era mai stato digitato prima da nessuno. Il dato era stato usato per spiegare quanto sia complesso interpretare query mai viste, non come garanzia che ogni ricerca sia originale, ma il senso pratico per un'attività resta valido. Nessuno può prevedere ogni singola frase possibile che un cliente potrebbe scrivere, e per questo ha più senso scrivere testi che coprano davvero un argomento con parole naturali, invece di inseguire un elenco chiuso di parole chiave esatte.

Come parlano davvero i clienti in Ticino

Chi vive e lavora sul territorio ha un vantaggio che spesso non sfrutta, conosce già il modo in cui la gente del posto chiede le cose. Un cliente raramente cerca scritto formale come farebbe un'azienda, cerca con parole quotidiane, spesso legate a un quartiere o a un paese preciso più che al cantone intero. Scrivere le pagine del sito pensando a come si spiegherebbe il proprio lavoro a un vicino di casa, invece che a un collega del settore, avvicina naturalmente i testi al linguaggio che i clienti usano davvero per cercare.

I segnali che le tue pagine non intercettano le parole giuste

Il sito usa solo il nome tecnico del servizio

Se compare solo il termine di settore e mai il modo in cui un cliente descriverebbe lo stesso bisogno, una parte di ricerche resta fuori portata.

Manca il nome della località dove operi davvero

Il nome del cantone da solo è troppo ampio, mentre il paese o il quartiere specifico avvicinano il testo a come cerca chi vive proprio lì vicino.

Le pagine rispondono solo a una domanda ampia Una sola pagina generica sul servizio principale lascia scoperte tutte le varianti più specifiche che, sommate, portano comunque clienti reali.

I testi non contengono mai una frase come quella di un cliente al telefono

Se nessuna riga del sito assomiglia a come un cliente reale spiegherebbe il proprio problema a voce, il testo probabilmente non intercetterà mai quella stessa domanda scritta su Google.

Fare una ricerca di questo tipo e tenerla aggiornata nel tempo richiede metodo e ore che spesso mancano a chi gestisce da solo un'attività. Se preferisci lasciare questo lavoro a chi lo fa ogni giorno, il tuo tempo resta libero per le cose importanti per te.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.

Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.

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