Posizionamento locale, la guida semplice per le ditte del territorio
Google stessa dichiara apertamente su quali tre criteri si basa per scegliere quali attività mostrare per prime nelle ricerche locali
Google stessa dichiara apertamente su quali tre criteri si basa per scegliere quali attività mostrare per prime nelle ricerche locali
I tre criteri che Google stesso dichiara di usare
Non serve indovinare come funziona il posizionamento locale, perché è Google stessa a spiegarlo apertamente nella propria documentazione ufficiale. I risultati di ricerca locale, quelli con la mappa e i tre indirizzi in evidenza, si basano principalmente su tre elementi, la pertinenza, la distanza e la popolarità. Vale la pena conoscerli uno per uno, perché su ciascuno si può lavorare in modo concreto, senza inseguire trucchi o scorciatoie.
Cosa significa pertinenza per una ditta del territorio
La pertinenza misura quanto la tua attività corrisponde davvero a quello che una persona sta cercando. Un sondaggio tra esperti di posizionamento locale condotto ogni anno da Whitespark, tra i centri di ricerca più seguiti del settore, ha individuato proprio nella categoria principale scelta su Google il fattore singolo più pesante di tutti. Una categoria generica, o scelta anni fa e mai più rivista, rende più difficile comparire proprio nelle ricerche più specifiche, quelle in cui il cliente sa già esattamente cosa vuole.
Cosa significa distanza, e perché non si può aggirare
La distanza è probabilmente il fattore più semplice da capire e il più difficile da modificare, misura quanto sei fisicamente vicino a chi sta cercando. Non esiste un modo per aggirarlo, e non dovrebbe nemmeno servire provarci, perché è anche il criterio più onesto tra i tre.
L'unica cosa concreta da controllare è che l'indirizzo registrato su Google sia quello reale e preciso della tua sede, senza approssimazioni che possano confondere il sistema su dove ti trovi davvero.
Cosa significa popolarità, e come si costruisce nel tempo
La popolarità, o evidenza, racconta quanto la tua attività è conosciuta e considerata affidabile, sia online sia nel mondo reale. Le recensioni ricevute, il numero di persone che ti citano su altri siti e la reputazione generale contribuiscono tutti a questo punteggio. È anche il fattore che richiede più tempo per essere costruito, ma è anche quello su cui, con costanza, una piccola impresa può davvero recuperare terreno su concorrenti più grandi ma meno curati online.
I segnali che il posizionamento locale non sta lavorando per te
La tua ditta non compare mai tra i primi tre risultati con la mappa
Se digitando il tuo stesso servizio più il nome della tua città non ti trovi tra i primi tre risultati, vale la pena capire quale dei tre criteri sta pesando di più contro di te.
Un concorrente più lontano compare comunque prima di te
Succede spesso quando la sua popolarità online, recensioni comprese, compensa ampiamente la maggiore distanza dal cliente che cerca.
La scheda ha molte meno recensioni dei concorrenti diretti
Non è solo una questione di immagine, le recensioni pesano concretamente sul criterio di popolarità appena visto.
La categoria scelta anni fa non descrive più bene la tua attività oggi
Se l'attività si è evoluta nel tempo, aggiungendo servizi o cambiando specializzazione, e la categoria su Google è rimasta quella iniziale, il sistema continua a giudicarti sulla base di un'informazione vecchia.
Google lo dice chiaramente, non si può comprare
Nella stessa documentazione ufficiale, Google specifica che non è possibile richiedere né acquistare un posizionamento migliore nei risultati locali. È una notizia positiva più di quanto sembri, perché significa che una piccola attività curata nei dettagli giusti può competere davvero ad armi pari con chi ha budget pubblicitari molto più grandi.
Capire e seguire nel tempo questi fattori di posizionamento è un lavoro continuo, che si aggiunge a una giornata già piena per chi gestisce un'attività. Per questo c'è chi può occuparsene al posto tuo, lasciandoti libero di pensare al resto.
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