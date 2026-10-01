Artigianato d'eccellenza online, come mostrare la qualità visiva

Chi acquista un prodotto o si affida a un artigiano, prima di scegliere, guarda. Una ricerca di MDG Advertising ha misurato che il 67% degli acquirenti online considera le immagini di qualità molto importanti per decidere, più delle descrizioni del prodotto e persino delle recensioni. Per un negozio è già un dato che pesa, per un artigiano lo è ancora di più, perché il prodotto che vende spesso è proprio la qualità del suo lavoro, quella cosa che normalmente si vede e si tocca di persona, e che online deve passare tutta attraverso una fotografia.

