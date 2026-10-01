Artigianato d'eccellenza online, come mostrare la qualità visiva
Prima di scegliere, un cliente guarda. Le ricerche dicono che le foto vere battono quelle finte, ed è ancora più vero per chi vende un lavoro fatto a mano.
Prima di scegliere, un cliente guarda. Le ricerche dicono che le foto vere battono quelle finte, ed è ancora più vero per chi vende un lavoro fatto a mano.
Perché una foto vale più di mille descrizioni
Chi acquista un prodotto o si affida a un artigiano, prima di scegliere, guarda. Una ricerca di MDG Advertising ha misurato che il 67% degli acquirenti online considera le immagini di qualità molto importanti per decidere, più delle descrizioni del prodotto e persino delle recensioni. Per un negozio è già un dato che pesa, per un artigiano lo è ancora di più, perché il prodotto che vende spesso è proprio la qualità del suo lavoro, quella cosa che normalmente si vede e si tocca di persona, e che online deve passare tutta attraverso una fotografia.
Il problema delle immagini che sembrano finte
Molti siti di piccole imprese usano ancora foto stock, quelle immagini generiche di mani che stringono un attrezzo o di un cantiere perfetto che si trovano identiche su centinaia di altri siti. Il problema non è solo estetico. Uno studio di eye tracking di Jakob Nielsen, tra i ricercatori più citati sull'usabilità dei siti web, ha osservato che le foto di persone reali catturano davvero l'attenzione di chi guarda, mentre le immagini stock vengono ignorate quasi come fossero pubblicità di sfondo. Il cervello di chi naviga riconosce, anche senza saperlo dire, quando un'immagine non appartiene davvero a quell'attività.
Cosa cambia passando dalle foto finte a quelle vere
La differenza non è solo percepita, si misura. In un test di Marketing Experiments, sostituire una foto stock premiata come tra le più efficaci con la foto reale di un cliente ha aumentato del 35% la probabilità che i visitatori si iscrivessero a un servizio. Un'azienda di traslochi americana, la Harrington Movers, ha sostituito le foto stock di persone generiche con scatole con fotografie reali del proprio team al lavoro, e ha misurato un aumento di circa 10.000 dollari al mese nelle richieste ricevute. Non sono numeri legati a un settore particolare, è la stessa dinamica psicologica che vale per un falegname, un parrucchiere o uno studio di architettura in Ticino, la fiducia nasce da quello che sembra vero, non da quello che sembra perfetto.
Perché conta ancora di più per un artigiano
Chi vende un prodotto standard può in parte affidarsi alla marca o al prezzo per farsi scegliere. Chi vende artigianato vende invece un lavoro fatto a mano, spesso su misura, che il cliente non può verificare finché non lo vede con i propri occhi. Le immagini sono l'unico modo per anticipare quella fiducia prima ancora del primo contatto, ed è spesso quello che fa la differenza tra un preventivo richiesto e una pagina chiusa in silenzio.
Come mostrare la qualità senza un fotografo professionista
Il prima e il dopo, per chi ripara, ristruttura o trasforma
Poche cose comunicano competenza quanto due immagini affiancate, la situazione di partenza e il risultato finale. Non serve attrezzatura costosa, serve solo l'abitudine di scattare una foto prima di iniziare un lavoro, prima ancora di toccare nulla.
Il dettaglio che racconta la cura
Una macro su una cucitura, una saldatura, una finitura ben curata comunica più competenza di una foto d'insieme. Le ricerche sul comportamento d'acquisto mostrano che più un cliente riesce a immaginare di avere l'oggetto tra le mani, più si sente vicino a sceglierlo, e un dettaglio nitido aiuta proprio questo, anche solo guardando lo schermo di un telefono.
La luce naturale conta più di qualsiasi filtro
Una foto scattata vicino a una finestra, di giorno, quasi sempre supera in qualità percepita una foto scattata al buio con il flash dello smartphone, senza bisogno di alcuna attrezzatura in più.
Il volto di chi lavora, non solo il prodotto
Una foto della persona al lavoro, non solo del risultato finito, aiuta il cliente a fidarsi di chi sta dietro il lavoro, non solo del lavoro in sé. È lo stesso principio che spiega perché le foto stock di sconosciuti vengono ignorate, mentre un volto vero, anche se non professionale, viene notato e ricordato.
Trovare il tempo per scattare, scegliere e sistemare le foto giuste, oltre a mandare avanti il lavoro vero, non è semplice per nessuno. Se preferisci lasciare questa parte a chi se ne occupa ogni giorno, il tuo tempo resta libero per il mestiere che conosci davvero.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.
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