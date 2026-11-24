Un concetto molto usato dagli esperti del settore, tra cui sia Ahrefs sia Semrush, è quello del divario di contenuto, in pratica gli argomenti su cui un concorrente compare bene su Google e tu invece non compari affatto. Non significa copiare quello che scrivono, significa notare quali domande dei clienti stanno già intercettando e che il tuo sito, per il momento, lascia scoperte del tutto.

