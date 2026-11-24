Analisi dei concorrenti, scoprire come si muovono online gli altri
Il concorrente che conta di più online non è sempre chi pensi. Ecco come capire con metodo chi ti sta davvero superando su Google.
Il concorrente che conta di più online non è sempre chi pensi. Ecco come capire con metodo chi ti sta davvero superando su Google.
Il concorrente che conta di più non è sempre quello che pensi
Chi gestisce un'attività ha di solito ben chiaro chi sono i propri concorrenti diretti sul territorio. Online, però, la concorrenza reale può essere diversa. Il vero concorrente digitale è chiunque compaia prima di te per le stesse ricerche che vorresti intercettare, anche se non lo consideri affatto un rivale nel proprio settore. Guide di settore riconosciute a livello internazionale, come Ahrefs, partono proprio da questa distinzione, prima ancora di guardare i contenuti, conviene capire chi occupa davvero le posizioni che vorresti tu.
Il primo controllo, cercare come farebbe un cliente
Il modo più semplice per iniziare è anche il più diretto, cercare su Google esattamente le frasi che userebbe un cliente per trovare il tuo servizio nella tua zona, e guardare con attenzione chi compare prima di te. Non serve alcuno strumento particolare per questo primo passo, basta prendere nota di chi occupa le prime posizioni, e cosa hanno in comune quelle pagine, magari più recensioni, foto più curate, o informazioni più immediate da trovare rispetto alle tue.
Il divario di contenuto, cosa loro dicono che tu non dici
Un concetto molto usato dagli esperti del settore, tra cui sia Ahrefs sia Semrush, è quello del divario di contenuto, in pratica gli argomenti su cui un concorrente compare bene su Google e tu invece non compari affatto. Non significa copiare quello che scrivono, significa notare quali domande dei clienti stanno già intercettando e che il tuo sito, per il momento, lascia scoperte del tutto.
Guardare oltre le parole, come si comporta il loro sito
Vale la pena applicare al sito di un concorrente le stesse domande che abbiamo usato per il proprio, viste in questa rubrica nei mesi scorsi. Si legge bene da telefono. Si carica in fretta.
È chiaro fin da subito cosa offre e come contattarlo. Un concorrente che vince su questi aspetti pratici, più che sulla qualità reale del lavoro, sta semplicemente sfruttando meglio strumenti alla portata di chiunque, compreso te.
Gli strumenti gratuiti che bastano per iniziare
Non servono abbonamenti costosi per fare un primo controllo serio. Google Search Console, gratuito, mostra come il tuo sito viene già trovato oggi. Uno strumento come PageSpeed Insights, sempre gratuito, permette di confrontare in pochi secondi la velocità del tuo sito con quella di un concorrente. L'archivio storico del web, conosciuto come Wayback Machine, permette persino di vedere come è cambiato nel tempo il sito di chi oggi ti sta superando, capendo se ha investito di recente o se è semplicemente più vecchio del tuo nel settore.
Perché per una ditta ticinese questo esercizio vale ancora di più
In un mercato piccolo come quello ticinese, i concorrenti reali per una ricerca locale sono spesso solo una manciata di nomi, non migliaia come per una ricerca nazionale. Questo rende l'analisi della concorrenza un esercizio del tutto alla portata, non serve un reparto marketing per farla, basta metodo e qualche minuto dedicato con regolarità, non una tantum quando ormai il problema si è già fatto sentire.
I segnali che vale la pena analizzare i concorrenti più da vicino
Non sai dire con certezza chi compare prima di te
Senza questa informazione di base, ogni altra decisione sulla propria presenza online resta una scommessa più che una scelta consapevole.
Un concorrente riceve più recensioni pur offrendo un servizio meno curato
È un segnale chiaro che la differenza si gioca online, non nella qualità reale del lavoro offerto ai clienti.
Hai guardato il sito di un concorrente solo con occhi da collega
Riguardarlo con gli occhi di un cliente qualsiasi, senza il proprio bagaglio di competenza tecnica, spesso rivela dettagli che altrimenti sfuggono.
La tua ultima analisi della concorrenza risale a prima di aprire l'attività
Il mercato online cambia in continuazione, e un controllo fatto una sola volta, anni fa, dice ormai molto poco sulla situazione di oggi.
Analizzare con metodo e con regolarità cosa fanno i propri concorrenti online richiede tempo che chi manda avanti un'attività raramente ha da parte. Se preferisci lasciare questo lavoro a chi lo segue ogni giorno per mestiere, il tuo tempo resta libero per ciò che conta davvero per te.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.
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