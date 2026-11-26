Mille like e zero clienti, perché i social della tua ditta ti ingannano
Un like fa piacere, ma da solo non dice se i social stanno portando clienti veri, altri numeri dicono molto di più.
I numeri che fanno sentire bene ma non dicono molto
Nel suo libro Lean Startup, pubblicato nel 2011, l'imprenditore Eric Ries ha dato un nome a un problema che chiunque gestisca una pagina social riconosce subito appena lo sente descrivere, le metriche di vanità. Sono numeri che salgono quasi sempre, like, visualizzazioni, follower, e che per questo regalano una sensazione di crescita, ma che non spiegano se quella crescita si traduca in qualcosa di concreto per l'attività. Ries li contrappone alle metriche utili, quelle che aiutano davvero a capire se una decisione ha funzionato o no.
Perché mille like non valgono lo stesso per tutti
Rival IQ, una società che analizza ogni anno milioni di post sui social, lo spiega con un esempio semplice, mille like fanno una differenza enorme per un'attività con duemila follower, ma sono quasi invisibili per un marchio che ne ha centomila. Il numero assoluto, da solo, non permette nessun confronto onesto, nemmeno con la pagina di un concorrente. Quello che conta è quante persone, tra chi segue già la pagina, reagiscono davvero a quello che viene pubblicato, non quante persone in totale hanno lasciato un cuore sotto un post.
Anche i grandi marchi faticano sempre di più
Lo stesso studio, aggiornato all'inizio del 2025, mostra che il livello medio di interazione è sceso ovunque rispetto all'anno precedente, il 36% in meno su Facebook, il 16% in meno su Instagram, il 34% in meno su TikTok, e addirittura il 48% in meno su X. Rincorrere i like come unico obiettivo è una corsa sempre più dura, persino per i marchi con budget enormi dedicati solo a questo. Per una piccola attività, inseguire lo stesso obiettivo dei grandi marchi ha ancora meno senso.
I numeri che contano davvero per una ditta in Ticino
Chi gestisce un negozio, uno studio o un laboratorio dovrebbe guardare altrove: Quanti messaggi privati arrivano dopo un post? Quante persone cliccano sul numero di telefono o sul link al sito? Quante richieste di preventivo nominano espressamente di aver visto qualcosa sui social? Sono numeri più piccoli, spesso a una sola cifra, ma ognuno rappresenta una persona reale che ha fatto un passo concreto verso l'attività, cosa che cento like raramente garantiscono.
I segnali che stai guardando i numeri sbagliati
- Controlli i like più spesso dei messaggi ricevuti
Se la prima cosa che si guarda dopo aver pubblicato è il contatore dei cuori, è facile perdere di vista chi invece ha scritto davvero in privato per chiedere informazioni.
- Un post con molte reazioni non ha portato nessun contatto
Succede spesso con contenuti simpatici ma generici, piacciono a tutti proprio perché non chiedono nulla a chi li legge, nemmeno di fare un passo in più verso l'attività.
- Non sai dire quanti clienti arrivano davvero dai social
Senza questa informazione, ogni ora dedicata a pubblicare resta un atto di fede, non una scelta basata su qualcosa di misurato.
- Confronti i tuoi numeri con quelli di marchi enormi
Un marchio internazionale e la tua attività giocano partite diverse, e il confronto diretto sui numeri assoluti scoraggia senza motivo.
Gestire i social con metodo, misurando i numeri giusti invece dei soliti like, richiede tempo che chi gestisce da solo un'attività raramente ha da parte ogni settimana. Se preferisci lasciare questo lavoro a chi lo segue ogni giorno per mestiere, il tuo tempo resta libero per occuparti di ciò che conta davvero per te.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.
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