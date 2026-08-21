Nuovo impianto nucleare svizzero: potrebbe costare da 14 a 43 miliardi di franchi

Perché la forbice delle stime è così ampia?

I ricercatori hanno preso in esame due reattori di dimensioni diverse che potrebbero essere costruiti in Svizzera: un modello del costruttore statunitense Westinghouse (1'250 megawatt) e uno leggermente più grande della francese EDF (1'630 megawatt). Per entrambi i reattori hanno poi calcolato uno scenario ottimistico e uno meno ottimistico: nel primo gli autori del rapporto prevedono costi pari a 14 miliardi di franchi per il reattore Westinghouse e di 21 miliardi per il modello di EDF. Nello scenario meno ottimistico - qualora si verificassero i consueti ritardi nella costruzione - i costi salirebbero rispettivamente a 25 e 43 miliardi di franchi.

Quale scenario è più realistico?

Alla fine dipende dalle dimensioni della nuova centrale e dall'andamento dei costi nei prossimi anni. "Gli sviluppi osservati finora indicano piuttosto la parte alta della forchetta", si legge nel rapporto. I fornitori papabili per la Svizzera registrano notevoli superamenti dei costi e dei tempi di costruzione in progetti recenti come Olkiluoto (Finlandia), Flamanville (Francia), Hinkley Point (Inghilterra) o Vogtle (Stati Uniti). In alcuni casi i costi e i tempi di costruzione inizialmente concordati sono raddoppiati o addirittura più che triplicati.