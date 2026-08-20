Una "tredicesima" anche dalle casse pensioni?

Il sindacato intende anche mobilitare gli assicurati delle casse giudicate «particolarmente avare», incoraggiandoli a chiedere cambiamenti. «Chi riceve meno interesse sul capitale di vecchiaia, riceve anche una rendita più bassa», sostiene l'USS, secondo cui la differenza può raggiungere rapidamente i 1000 franchi o più all'anno. Attualmente il tasso d'interesse minimo è dell'1,25% ed è fissato dal Consiglio federale per la parte obbligatoria della previdenza professionale.

I delegati si sono inoltre espressi sul finanziamento della 13esima rendita AVS, approvata dagli elettori nel 2024. Con 81 voti favorevoli, 19 contrari e 3 astensioni, l'USS ha deciso di sostenere l'aumento dell'IVA sul quale gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi a fine novembre. Secondo quanto riportato dal sindacato, l'aggravio sarebbe compreso tra 5 e 10 franchi al mese a seconda del nucleo familiare. La 13esima rendita AVS sarà versata per la prima volta a fine anno.