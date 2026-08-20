Il settore assicurativo in Svizzera sta bene

Gli utili annuali degli assicuratori non vita e dei riassicuratori hanno registrato un aumento particolarmente marcato, attestandosi rispettivamente a 12,9 miliardi e 9,8 miliardi di franchi. Anche gli assicuratori vita hanno registrato un aumento del 10,2% del loro risultato annuale aggregato, che ha raggiunto 1,7 miliardi di franchi.

La Finma rileva che gli investimenti sono stati uno dei fattori che hanno contribuito a questi risultati. Sul mercato complessivo, gli utili sugli investimenti sono così aumentati del 47,6%, raggiungendo i 24,8 miliardi di franchi. Il loro rendimento si attesta al 5,00% contro il 3,37% dell'anno precedente.