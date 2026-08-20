Il settore assicurativo in Svizzera sta bene
Le compagnie assicurative svizzere registrano utili in forte crescita e una solidità finanziaria rafforzata grazie a investimenti redditizi.
ZURIGO - La situazione finanziaria del settore assicurativo svizzero è nel complesso solida. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) sul tema pubblicato oggi. Lo scorso anno le compagnie assicurative hanno aumentato notevolmente il proprio capitale proprio e hanno continuato a registrare un elevato livello di solvibilità.
Secondo il documento, nel 2025 hanno registrato un risultato annuale aggregato di 24,4 miliardi di franchi, in aumento del 136% rispetto ai 14 miliardi di franchi dell'anno precedente.
Gli utili annuali degli assicuratori non vita e dei riassicuratori hanno registrato un aumento particolarmente marcato, attestandosi rispettivamente a 12,9 miliardi e 9,8 miliardi di franchi. Anche gli assicuratori vita hanno registrato un aumento del 10,2% del loro risultato annuale aggregato, che ha raggiunto 1,7 miliardi di franchi.
La Finma rileva che gli investimenti sono stati uno dei fattori che hanno contribuito a questi risultati. Sul mercato complessivo, gli utili sugli investimenti sono così aumentati del 47,6%, raggiungendo i 24,8 miliardi di franchi. Il loro rendimento si attesta al 5,00% contro il 3,37% dell'anno precedente.
Per quanto riguarda i premi lordi, il loro volume complessivo è leggermente diminuito, attestandosi a 149 miliardi di franchi (-0,6%). L'andamento è stato diverso a seconda dei rami: gli assicuratori vita e gli assicuratori danni hanno registrato un aumento dei premi lordi contabilizzati rispettivamente del 3,7% e del 2,8%, mentre i riassicuratori hanno subito un calo del 6,1% dovuto principalmente all'apprezzamento del franco rispetto al dollaro, all'euro e alla sterlina.