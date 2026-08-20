Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

Il settore assicurativo in Svizzera sta bene

Le compagnie assicurative svizzere registrano utili in forte crescita e una solidità finanziaria rafforzata grazie a investimenti redditizi.
Il settore assicurativo in Svizzera sta bene
Depositphotos (IgorVetushko)
Fonte Ats Awp
di Redazione
Il settore assicurativo in Svizzera sta bene
Le compagnie assicurative svizzere registrano utili in forte crescita e una solidità finanziaria rafforzata grazie a investimenti redditizi.

ZURIGO - La situazione finanziaria del settore assicurativo svizzero è nel complesso solida. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) sul tema pubblicato oggi. Lo scorso anno le compagnie assicurative hanno aumentato notevolmente il proprio capitale proprio e hanno continuato a registrare un elevato livello di solvibilità.

Secondo il documento, nel 2025 hanno registrato un risultato annuale aggregato di 24,4 miliardi di franchi, in aumento del 136% rispetto ai 14 miliardi di franchi dell'anno precedente.

Gli utili annuali degli assicuratori non vita e dei riassicuratori hanno registrato un aumento particolarmente marcato, attestandosi rispettivamente a 12,9 miliardi e 9,8 miliardi di franchi. Anche gli assicuratori vita hanno registrato un aumento del 10,2% del loro risultato annuale aggregato, che ha raggiunto 1,7 miliardi di franchi.

La Finma rileva che gli investimenti sono stati uno dei fattori che hanno contribuito a questi risultati. Sul mercato complessivo, gli utili sugli investimenti sono così aumentati del 47,6%, raggiungendo i 24,8 miliardi di franchi. Il loro rendimento si attesta al 5,00% contro il 3,37% dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i premi lordi, il loro volume complessivo è leggermente diminuito, attestandosi a 149 miliardi di franchi (-0,6%). L'andamento è stato diverso a seconda dei rami: gli assicuratori vita e gli assicuratori danni hanno registrato un aumento dei premi lordi contabilizzati rispettivamente del 3,7% e del 2,8%, mentre i riassicuratori hanno subito un calo del 6,1% dovuto principalmente all'apprezzamento del franco rispetto al dollaro, all'euro e alla sterlina.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
investimentimiliardisettore assicurativo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Un fiume sull'A2
LIVE
LUGANO
4 ore
39
141

Un fiume sull'A2

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
1 gior

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
45

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
21 ore
26

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
20 ore

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
LIVE
CANTONE
6 ore
11
27

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
2 gior
103
188

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
2 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»
LIVE
CANTONE
7 ore

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
1 gior

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
LIVE
BIASCA
8 ore
16

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
46
148

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
1 gior
34

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
22 ore
4
22

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
LIVE
CANTONE
17 ore
1
27

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
90

La civiltà resta... in garage

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli
LIVE
ISOLA DI MAN
5 ore
22
59

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
1 gior
80

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
21 ore
4
39

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
1 gior

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
1 gior
181

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
3 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
5
5

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
2 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
1 gior
14
31

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
2 gior
15
34

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
1 gior
15
30

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Quante auto in fiamme... o no?

«Sei soltanto un ipocrita»
LIVE
TENNIS
6 ore
8
32

«Sei soltanto un ipocrita»

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande
LIVE
CINA
7 ore
4

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
2 gior
30

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
1 gior
113
272

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
149
329

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
1 gior
7
12

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
22

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
1 gior
5
42

Caso Zali, «versioni che non concordano»

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
1 gior
1
6

«Sono dannatamente divorziato»

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»
LIVE
TENNIS
1 gior
30
54

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
2 gior
37
49

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»
LIVE
SVIZZERA
16 ore

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
3 gior
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
19

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»

«Stasera disertate la partita del Lugano»
LIVE
LUGANO
6 ore
60
211

«Stasera disertate la partita del Lugano»

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
2 gior
8

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere
LIVE
ZURIGO
1 gior
20
60

«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Posta, utile in salita nonostante il calo delle lettere
LIVE
SVIZZERA
6 min
1

Posta, utile in salita nonostante il calo delle lettere

Una "tredicesima" anche dalle casse pensioni?
LIVE
SVIZZERA
42 min

Una "tredicesima" anche dalle casse pensioni?

Ex funzionario retico estradato in Svizzera
LIVE
ITALIA/SVIZZERA
56 min

Ex funzionario retico estradato in Svizzera

Automobilista ubriaco causa incidente e tenta la fuga
LIVE
LUCERNA
1 ora

Automobilista ubriaco causa incidente e tenta la fuga

Otto nuovi cuccioli di San Bernardo al Barryland
LIVE
VALLESE
1 ora

Otto nuovi cuccioli di San Bernardo al Barryland

Confermata la pena detentiva per un ex curatore professionale
LIVE
SVIZZERA
2 ore
4

Confermata la pena detentiva per un ex curatore professionale

Litro benzina sopra i due franchi per la prima volta dal 2022
LIVE
SVIZZERA
2 ore
6
31

Litro benzina sopra i due franchi per la prima volta dal 2022

I grandi progetti del DDPS avanzano, ma c'è ancora da fare
LIVE
SVIZZERA
3 ore
1
6

I grandi progetti del DDPS avanzano, ma c'è ancora da fare

Postfinance, utile in calo nel primo semestre
LIVE
SVIZZERA
3 ore
4

Postfinance, utile in calo nel primo semestre

Svolta demografica: per la prima volta gli over 65 superano gli under 20
LIVE
SVIZZERA
4 ore
1
10

Svolta demografica: per la prima volta gli over 65 superano gli under 20