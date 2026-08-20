Trump non ferma l'export di orologi svizzeri: a luglio su del 10%

Il segmento di fascia alta, con orologi a partire da 3'000 franchi, ha messo a segno un incremento del 12,0%, mentre quello economico, con orologi tra i 200 e i 500 franchi, è cresciuto addirittura del 26,1%. Secondo la FH, sono proprio gli orologi più economici a confermare la ripresa di quest'anno, dopo che avevano registrato un calo per quattro anni consecutivi.