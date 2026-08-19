Auto di lusso rubata a Bienne, quattro francesi arrestati dopo un folle inseguimento

All'inseguimento hanno partecipato diverse pattuglie dell'UDSC, della polizia cantonale giurassiana e della polizia cittadina di Pruntrut. Le forze dell'ordine hanno utilizzato anche degli stop-sticks, che hanno danneggiato tutti e quattro gli pneumatici dell'auto. Il conducente ha tuttavia continuato la corsa, attraversando il confine con la Francia.

Con il consenso delle autorità francesi competenti, le forze svizzere hanno proseguito l'inseguimento oltreconfine. Il veicolo è stato infine fermato a Wolschwiller, a circa 20 chilometri dalla Svizzera. Nel bagagliaio sono stati trovati oggetti che possono essere utilizzati per effrazioni.