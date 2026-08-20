Salute mentale in crisi, e fioccano le assenze del personale
Secondo uno studio di AXA, oltre un terzo delle piccole e medie imprese è colpito dalle assenze legate allo stato mentale dei collaboratori.
ZURIGO - Le assenze del personale costano sempre più denaro alle piccole e medie imprese rossocrociate. Negli ultimi dieci anni il fenomeno ha interessato quattro aziende su dieci, mentre tra quelle con 50-250 collaboratori la quota raggiunge il 62%, secondo uno studio pubblicato oggi da AXA.
Tra le principali sfide emerge il carico psicologico dei dipendenti. Oltre un terzo delle PMI intervistate, il 35%, dichiara di essere mediamente o fortemente colpito da assenze riconducibili allo stato mentale dei collaboratori. Nel 2023 la percentuale era del 25%.
Poca prevenzione
Lo studio rileva inoltre una correlazione con i principi adottati nella gestione del personale. Tra le aziende che considerano importanti la libertà e la responsabilità personale, il 27% segnala assenze per motivi psicologici. La quota sale al 43% tra le imprese che non seguono questo principio. Il 66% delle aziende intervistate ritiene che la responsabilità per il benessere mentale del personale spetti ai dirigenti.
Le misure preventive, tuttavia, non risultano in aumento rispetto al 2023. La quota di aziende che punta su una cultura aperta del feedback è scesa dal 35 al 28%. La promozione della salute fisica attraverso alimentazione e movimento si attesta al 14%, mentre la formazione dei superiori all'11%.
Una PMI su quattro riferisce infine di non adottare alcuna misura specifica per prevenire le assenze legate a motivi psicologici.