Svizzera
Esportazioni svizzere in forte aumento
Dopo mesi di stagnazione, le vendite all'estero sono cresciute del 13,8%. In calo del 4,5% le importazioni.
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Fonte Ats
Esportazioni svizzere in forte aumento
Dopo mesi di stagnazione, le vendite all'estero sono cresciute del 13,8%. In calo del 4,5% le importazioni.
BERNA - Dopo mesi di stagnazione, a luglio le esportazioni svizzere hanno registrato un forte aumento.
In termini destagionalizzati, le esportazioni sono cresciute del 13,8% rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Nello stesso periodo le importazioni hanno invece segnato una flessione del 4,5% rispetto al mese precedente.
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