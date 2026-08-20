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Esportazioni svizzere in forte aumento

Dopo mesi di stagnazione, le vendite all'estero sono cresciute del 13,8%. In calo del 4,5% le importazioni.
Esportazioni svizzere in forte aumento
Imago
Fonte Ats
di Redazione
Esportazioni svizzere in forte aumento
Dopo mesi di stagnazione, le vendite all'estero sono cresciute del 13,8%. In calo del 4,5% le importazioni.

BERNA - Dopo mesi di stagnazione, a luglio le esportazioni svizzere hanno registrato un forte aumento.

In termini destagionalizzati, le esportazioni sono cresciute del 13,8% rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Nello stesso periodo le importazioni hanno invece segnato una flessione del 4,5% rispetto al mese precedente.

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