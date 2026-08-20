SSR, Jean-Michel Cina lascia la presidenza

Il cambio al vertice avviene in una fase cruciale per la radiotelevisione pubblica. Il progetto strategico di trasformazione «Enavant», avviato nel 2024, sta entrando nella fase di implementazione, mentre il nuovo Comitato direttivo ha iniziato la sua attività in aprile.

L'obiettivo è creare un'azienda mediatica «più digitale, snella e agile». A tal fine, la SSR sta attuando un ampio programma di risparmio, reso necessario dalla decisione del Consiglio federale di ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 300 franchi all'anno per economia domestica. Questo comporterà, secondo le stime, un taglio di circa 900 posti di lavoro entro il 2029.