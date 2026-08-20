Gas, la Svizzera si prepara all’inverno: nuova opzione sulla rotta Francia-Italia

I costi per l'attivazione dell'opzione ammontano a una cifra nell'ordine di pochi milioni e sono a carico di tutti i clienti. Per una casa unifamiliare con riscaldamento a gas, i costi aggiuntivi sono stimati tra i due e i tre franchi. Per i grandi consumatori industriali, i costi supplementari sono notevolmente più elevati. I costi per il gas effettivamente prelevato saranno addebitati solo se l'opzione verrà esercitata.