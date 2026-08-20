La Svizzera cresce più lentamente: 9,1 milioni di abitanti nel 2025

Sciaffusa è il cantone che ha registrato l'incremento demografico più consistente (+1,6%, +1 420 persone) e la maggiore crescita della popolazione di nazionalità svizzera (+0,9%, +554 persone). Uri ha invece registrato il maggior aumento della popolazione di nazionalità straniera (+4,3%, +249 persone).

Il saldo migratorio rallenta

Il saldo migratorio internazionale, ovvero la differenza tra immigrazioni ed emigrazioni, si è contratto da 82.800 nel 2024 a 70.400 nel 2025 (-14,9%). Nonostante il calo, secondo l'UST ha determinato circa il 92% della crescita demografica osservata nel 2025, mentre il restante 8% è riconducibile all'incremento naturale, cioè alla differenza tra nascite e decessi.