La Svizzera cresce più lentamente: 9,1 milioni di abitanti nel 2025
Cala il saldo migratorio e, per la prima volta, gli over 65 superano gli under 20.
BERNA - «Nel 2025, la crescita demografica prosegue, sebbene a un ritmo meno sostenuto rispetto ai tre anni precedenti», ha dichiarato l'Ufficio federale di statistica (UST).
Secondo i dati dell'UST, la Svizzera conta 9.127.100 abitanti, 6 599 000 dei quali sono di nazionalità svizzera (72%) e 2.528.100 di nazionalità straniera (28%). Tra il 2024 e il 2025 la popolazione residente permanente è aumentata complessivamente di 76.100 persone (+0,8%). La popolazione di nazionalità svizzera è cresciuta di 27.900 persone (+0,4%), mentre quella di nazionalità straniera è aumentata di 48.200 persone (+1,9%).
Sciaffusa è il cantone che ha registrato l'incremento demografico più consistente (+1,6%, +1 420 persone) e la maggiore crescita della popolazione di nazionalità svizzera (+0,9%, +554 persone). Uri ha invece registrato il maggior aumento della popolazione di nazionalità straniera (+4,3%, +249 persone).
Il saldo migratorio rallenta
Il saldo migratorio internazionale, ovvero la differenza tra immigrazioni ed emigrazioni, si è contratto da 82.800 nel 2024 a 70.400 nel 2025 (-14,9%). Nonostante il calo, secondo l'UST ha determinato circa il 92% della crescita demografica osservata nel 2025, mentre il restante 8% è riconducibile all'incremento naturale, cioè alla differenza tra nascite e decessi.
Nel 2025 la Svizzera ha registrato 204.300 immigrazioni, il 3,9% in meno rispetto al 2024: 23.000 hanno riguardato persone di nazionalità svizzera e 181.300 persone di nazionalità straniera. Le emigrazioni sono state invece 133 800, in aumento del 3,1%: 29.400 persone di nazionalità svizzera e 104 400 di nazionalità straniera.
Le nazionalità più rappresentate nei flussi migratori verso la Svizzera sono state quella tedesca (12,9%), svizzera (11,3%), francese (10,1%) e italiana (9,1%). Tra le persone che hanno lasciato il Paese, le più numerose sono state quelle di nazionalità svizzera (22,0%), tedesca (9,0%), portoghese (7,9%), italiana (7,9%) e francese (7,4%).
Diminuiscono gli spostamenti interni
Nel 2025 si contavano 511.200 migrazioni interne, di cui 358.000 tra Comuni dello stesso Cantone e 153.200 tra Comuni di Cantoni diversi. Rapportati alla popolazione, gli spostamenti intra- o intercantonali sono diminuiti negli ultimi dieci anni: nel 2025 se ne contavano 56 ogni 1.000 abitanti, contro i 61 di dieci anni prima.
Le persone di nazionalità straniera sono più mobili all'interno dei confini nazionali rispetto a quelle di nazionalità svizzera, con rispettivamente 80 e 47 spostamenti ogni 1.000 abitanti nel 2025. Il calo della mobilità interna interessa entrambi i gruppi, ma è più marcato nella popolazione svizzera, in particolare a partire dal 2021.
Gli over 65 superano per la prima volta gli under 20
Tra il 2024 e il 2025, secondo l'UST, il numero di persone di 65 anni o più è passato da 1.769.300 a 1.810.600 (+2,3%), superando per la prima volta quello delle persone sotto i 20 anni (1 804 500). Si contano quindi 32,8 persone anziane e 32,7 persone giovani ogni 100 persone dai 20 ai 64 anni.
Nel 2025, in 17 dei 26 Cantoni il rapporto di dipendenza degli anziani era superiore a quello dei giovani. Vaud, Ginevra, Friburgo, Zurigo, Zugo, Lucerna, Argovia, San Gallo e Turgovia registravano invece un numero maggiore di giovani rispetto agli anziani. Rispetto al 2024, il numero di persone anziane è aumentato in tutti i Cantoni.