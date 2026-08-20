Svolta demografica: per la prima volta gli over 65 superano gli under 20

In Ticino la minor crescita

L'aumento della popolazione dello 0,8% è più contenuto rispetto al 2024, quando si era attestato all'1,0%. I residenti sono aumentati in tutti i cantoni, ma il Ticino è, al pari di Glarona, il cantone con la crescita più contenuta, +0,2%, dietro a Berna, Giura e Neuchâtel (+0,5%). Il record spetta invece a Sciaffusa (+1,6%), seguito da Basilea Città (+1,4%) e Vallese (+1,3%) mentre i Grigioni sono rimasti lievemente sotto alla media nazionale (+0,6%).