Postfinance, utile in calo nel primo semestre
La diminuzione dei ricavi da interessi e il difficile contesto economico pesano sui risultati finanziari della banca.
BERNA - Profitti in calo nel primo semestre per PostFinance: la filiale finanziaria della Posta ha realizzato un utile netto di 103 milioni di franchi, in calo del 6,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Le operazioni su interessi, principale fonte di ricavi, hanno registrato un calo del 10,6%, a 285 milioni di franchi, si legge in un rapporto pubblicato oggi.
Il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi è cresciuto dell'1,8% a 171 milioni, mentre quello derivante dalle operazioni di negoziazione del 3,9% a 107 milioni.
I ricavi operativi sono diminuiti del 5,5%, a 613 milioni. Parallelamente sono calati anche i costi: -2,3% a 466 milioni. Ne è scaturito un risultato operativo in calo del 15,6%.
Rispetto alla fine del 2025, il patrimonio della clientela è aumentato del 3,3% a 117,5 miliardi. Le operazioni di investimento hanno registrato un andamento particolarmente dinamico, sottolinea la banca.
Per il resto dell'esercizio, la direzione sottolinea che il contesto economico rimane difficile. Le incertezze sui mercati finanziari e l'accelerazione dei cambiamenti tecnologici, strutturali e normativi incidono sulle condizioni quadro.