Postfinance, utile in calo nel primo semestre

Il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi è cresciuto dell'1,8% a 171 milioni, mentre quello derivante dalle operazioni di negoziazione del 3,9% a 107 milioni.

I ricavi operativi sono diminuiti del 5,5%, a 613 milioni. Parallelamente sono calati anche i costi: -2,3% a 466 milioni. Ne è scaturito un risultato operativo in calo del 15,6%.