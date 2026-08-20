I grandi progetti del DDPS avanzano, ma c'è ancora da fare

Le ultime decisioni del Consiglio federale hanno permesso di compiere progressi nell'acquisizione del prossimo aereo da combattimento, ha precisato, Il governo ha richiesto un credito supplementare di 394 milioni di franchi per utilizzare l'intero volume di finanziamento autorizzato dalla popolazione. Ciò dovrebbe consentire l'acquisto di almeno 30 velivoli, al posto dei 26 previsti inizialmente.

«Avremo maggiore chiarezza in primavera, quando il Parlamento avrà preso le decisioni relative al bilancio delle forze armate», ha aggiunto dal canto suo il colonnello Marco Furrer, responsabile del programma Air2030. Furrer ha precisato che la Svizzera dovrà comunicare agli Stati Uniti, entro la fine del secondo trimestre del 202, il numero esatto di aerei che intende acquistare. I primi aerei sono in fase di produzione e saranno consegnati l'anno prossimo.