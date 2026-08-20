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I grandi progetti del DDPS avanzano, ma c'è ancora da fare

In particolare, Air2030, che comprende l'acquisto degli F-35 e del sistema antimissile Patriot, è passato dal "rosso" al "giallo"
I grandi progetti del DDPS avanzano, ma c'è ancora da fare
IMAGO/ZUMA Press Wire
Fonte Ats
di Redazione
I grandi progetti del DDPS avanzano, ma c'è ancora da fare
In particolare, Air2030, che comprende l'acquisto degli F-35 e del sistema antimissile Patriot, è passato dal "rosso" al "giallo"

BERNA - Lo stato di avanzamento dei grandi progetti del Dipartimento federale della difesa (DDPS) è «leggermente migliorato», stando a Robert Scheidegger, responsabile della pianificazione in seno al Dipartimento. Tuttavia, a suo avviso è irrealistico pensare che la fine dei problemi sia prossima.

A detta di Scheidegger, alcuni programmi sono migliorati, altri sono peggiorati. Il grande progetto Air2030, che comprende in particolare l'acquisto degli F-35 e del sistema antimissile Patriot, è passato dal "rosso" al "giallo" nel sistema di monitoraggio a semaforo utilizzato dalla pubblica amministrazione: la situazione del dossier non è più da considerarsi critica.

Le ultime decisioni del Consiglio federale hanno permesso di compiere progressi nell'acquisizione del prossimo aereo da combattimento, ha precisato, Il governo ha richiesto un credito supplementare di 394 milioni di franchi per utilizzare l'intero volume di finanziamento autorizzato dalla popolazione. Ciò dovrebbe consentire l'acquisto di almeno 30 velivoli, al posto dei 26 previsti inizialmente.

«Avremo maggiore chiarezza in primavera, quando il Parlamento avrà preso le decisioni relative al bilancio delle forze armate», ha aggiunto dal canto suo il colonnello Marco Furrer, responsabile del programma Air2030. Furrer ha precisato che la Svizzera dovrà comunicare agli Stati Uniti, entro la fine del secondo trimestre del 202, il numero esatto di aerei che intende acquistare. I primi aerei sono in fase di produzione e saranno consegnati l'anno prossimo.

Dall'ultimo rapporto, la situazione relativa alla difesa terra-aria a lungo raggio si è deteriorata sotto diversi aspetti, ha riconosciuto Furrer. La causa è da ricercarsi nei costi aggiuntivi e nei ritardi dovuti alla revisione delle priorità di consegna del Patriot da parte degli Stati Uniti. Il DDPS dovrà presentare entro la fine dell'anno un messaggio che includerà l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria, destinato a integrare il sistema americano Patriot.

Infine, Scheidegger ha indicato che l'intera flotta di droni israeliani ADS-15 dovrebbe essere consegnata alla Svizzera entro la fine del 2026. «È possibile un ritardo di due o tre mesi a causa della guerra in Medio Oriente», ha sottolineato.

Inizialmente, il progetto avrebbe dovuto essere completato già nel 2020. Il DDPS ha dovuto rinunciare a diverse funzionalità inizialmente garantite dal produttore: il sistema anticollisione automatico, quello di sbrinamento e quello per il decollo e atterraggio indipendente dal GPS.

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