Confermata la pena detentiva per un ex curatore professionale
L’uomo aveva sottratto centinaia di migliaia di franchi a una persona assistita e falsificato documenti per ottenere vantaggi personali.
LOSANNA - Un ex curatore professionale del Canton Zurigo è stato condannato a una pena detentiva di 44 mesi. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza dell'istanza precedente. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita qualificata e di altri reati.
Il Tribunale federale ha respinto integralmente il ricorso dell'uomo, come emerge da una sentenza pubblicata oggi, confermando così la decisione del Tribunale cantonale di Zurigo del novembre 2023.
Tra marzo e dicembre 2017, il condannato aveva sottratto quasi 366'000 franchi dai conti di una donna da lui assistita. Per occultare il reato aveva fatto firmare alla donna un contratto di prestito per un importo di 400'000 franchi senza ottenere la necessaria autorizzazione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB/ARP).
Acquistati un'auto, una barca e un terreno
Con il denaro sottratto, l'uomo aveva risanato le proprie finanze e acquistato un'auto, un'imbarcazione e un terreno nella Repubblica Dominicana intestato alla sua coniuge di allora.
In sede giudiziaria, l'imputato aveva sostenuto di non essere a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione. I giudici hanno respinto questa tesi: il conflitto di interessi era talmente eclatante che sarebbe dovuto risultare chiaro persino a una persona "profana" in materia.
L'uomo è stato condannato anche per falsità in documenti ripetuta. Negli anni 2016, 2018 e 2019 aveva infatti falsificato gli estratti del registro delle esecuzioni per poter stipulare contratti di locazione per alcuni appartamenti.