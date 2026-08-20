Litro benzina sopra i due franchi per la prima volta dal 2022

Tra i motivi dell'aumento dei prezzi, il TCS cita, tra l'altro, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la riduzione delle capacità di raffinazione. Negli ultimi mesi, diversi impianti nel Golfo Persico e in Russia hanno subito danni a causa dei conflitti.

A ciò si aggiungono i maggiori costi di trasporto dovuti al livello basso delle acque del Reno. La tariffa per i trasporti fluviali tra Rotterdam e Basilea è aumentata in poco più di un mese da 33,50 a 240 franchi per tonnellata. Il livello del Reno a Kaub, in Germania, è di soli 31 centimetri. Per una navigazione agevole ne sarebbero necessari circa 200. Già al di sotto dei 120 centimetri si verificano le prime limitazioni.