Otto nuovi cuccioli di San Bernardo al Barryland
Si tratta di sette maschi e una femmina.
Si tratta di sette maschi e una femmina.
MARTIGNY - Lieto evento alla Fondazione Barry di Martigny (VS): sono nati otto nuovi cuccioli di San Bernardo. La cucciolata, composta da sette maschi e una femmina e venuta alla luce l'11 agosto, è dei genitori Lio du Grand St. Bernard e Ripley de la Route de la Source. I piccoli saranno visibili al pubblico dal 21 settembre.
Il parto, fa sapere la fondazione, non si è svolto interamente come previsto. «Un cucciolo è nato con parto naturale, poi si è reso necessario un cesareo per gli altri, cosa che di per sé non è insolita in un allevamento», ha spiegato Manuel Gaillard, responsabile della struttura, in un comunicato diffuso oggi.
Il team si sta ora occupando della cucciolata, la seconda per Lio, una femmina a pelo corto di quattro anni. Secondo Gaillard, le cagne della struttura possono avere da due a tre cucciolate nell'arco della loro vita, a seconda del numero di piccoli e delle loro condizioni fisiche generali.
I cuccioli non hanno ancora ricevuto un nome, ma per tutti sarà scelta un'iniziale comune: la lettera «Z». Potranno essere ammirati dal pubblico a partire dalle sei settimane di età, a seconda della loro crescita. Nel frattempo è possibile seguirne i primi passi sul sito della Fondation Barry, attraverso una webcam.