Otto nuovi cuccioli di San Bernardo al Barryland

MARTIGNY - Lieto evento alla Fondazione Barry di Martigny (VS): sono nati otto nuovi cuccioli di San Bernardo. La cucciolata, composta da sette maschi e una femmina e venuta alla luce l'11 agosto, è dei genitori Lio du Grand St. Bernard e Ripley de la Route de la Source. I piccoli saranno visibili al pubblico dal 21 settembre.