Automobilista ubriaco causa incidente e tenta la fuga
L'uomo è stato poi bloccato, sul posto anche i pompieri per pulire i liquidi fuoriusciti dal veicolo
WILLISAU - La mezzanotte di giovedì era passata da nemmeno un'ora quando una pattuglia della Polizia cantonale lucernese ha assistito a un incidente presso la rotatoria Wydenmatt a Willisau (LU). Un'auto ha urtato un segnale stradale e, senza fermarsi, ha proseguito la marcia attraversando il rondò in direzione del centro cittadino.
Nonostante l'ordine di fermarsi impartito dagli agenti, il conducente ha continuato la fuga. Dopo un breve inseguimento, la polizia è riuscita a bloccare il veicolo. Il conducente, un uomo di 36 anni, è stato sottoposto a un test dell'alcol che ha rilevato un tasso di 0,80 mg/l.
La patente di guida è stata immediatamente ritirata e, fino a nuova decisione dell'Ufficio della circolazione stradale, l'uomo non potrà più mettersi al volante di alcun veicolo a motore.
A seguito della collisione, dal veicolo sono fuoriusciti liquidi che hanno reso necessario l'intervento dei pompieri di Willisau per la pulizia della carreggiata.