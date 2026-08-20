Automobilista ubriaco causa incidente e tenta la fuga

WILLISAU - La mezzanotte di giovedì era passata da nemmeno un'ora quando una pattuglia della Polizia cantonale lucernese ha assistito a un incidente presso la rotatoria Wydenmatt a Willisau (LU). Un'auto ha urtato un segnale stradale e, senza fermarsi, ha proseguito la marcia attraversando il rondò in direzione del centro cittadino.