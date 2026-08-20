Per Lombard Odier un patrimonio da record: 367 miliardi di franchi

I ricavi sono aumentati nei primi sei mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 9 percento, raggiungendo 740 milioni di franchi, come ha comunicato giovedì la banca privata ginevrina. I costi operativi sono rimasti stabili nonostante ulteriori investimenti in personale e tecnologia. Di conseguenza, l'utile netto è aumentato del 25 percento a 138 milioni di franchi.