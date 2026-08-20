Per Lombard Odier un patrimonio da record: 367 miliardi di franchi
Per l'istituto bancario privato ginevrino un primo semestre 2026 da incorniciare. Aumentano i ricavi e l'utile netto.
GINEVRA - Lombard Odier ha guadagnato significativamente di più nel primo semestre 2026. Allo stesso tempo, i patrimoni gestiti hanno raggiunto un valore record grazie a nuovi fondi dei clienti e a una buona performance degli investimenti.
I ricavi sono aumentati nei primi sei mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 9 percento, raggiungendo 740 milioni di franchi, come ha comunicato giovedì la banca privata ginevrina. I costi operativi sono rimasti stabili nonostante ulteriori investimenti in personale e tecnologia. Di conseguenza, l'utile netto è aumentato del 25 percento a 138 milioni di franchi.
Anche per quanto riguarda i fondi dei clienti, Lombard Odier ha registrato un netto aumento. I patrimoni gestiti sono cresciuti del 7 percento dalla fine del 2025, raggiungendo il valore record di 239 miliardi di franchi. A ciò hanno contribuito sia solidi afflussi netti di capitali sia una buona performance degli investimenti nelle diverse strategie, si legge.
Patrimoni dei clienti a livello record
Il totale dei patrimoni dei clienti, che oltre ai fondi gestiti comprende anche altri valori patrimoniali detenuti presso la banca, è aumentato del 5 percento, raggiungendo anch'esso il livello record di 367 miliardi di franchi.
Il Senior Managing Partner Hubert Keller ha valutato lo sviluppo come un segno della fiducia continua della clientela. I team di investimento hanno ottenuto una performance solida nonostante un contesto di mercato complesso.
Secondo le proprie dichiarazioni, Lombard Odier dispone ancora di una solida dotazione di capitale. Il totale di bilancio ammontava a fine giugno a 17 miliardi di franchi. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1) era del 31 percento e quindi, secondo la banca, più del doppio dei requisiti regolamentari.
Lombard Odier impiega in tutto il mondo 2895 collaboratori. La banca privata è presente con 26 uffici in 19 paesi e regioni.