Nel 2026 uccisi 75mila ungulati

Tra gli ungulati considerati figurano anche il cervo, il camoscio e il cinghiale, mentre lo stambecco resta escluso dalla categoria, precisa l'associazione in una nota. Complessivamente, gli oltre 29'000 cacciatori attivi sul territorio nazionale hanno abbattuto pure più di 23'000 predatori, tra cui volpi, tassi, martore e faine. Nel complesso, la mortalità totale della fauna selvaggia - che include anche i decessi per cause naturali o malattie - si mantiene stabile da diversi anni.