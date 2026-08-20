Coira intende risparmiare sulle classi bilingui

L'offerta italiano/tedesco tuttavia, non sarebbe stata utilizzata principalmente per lo sviluppo linguistico, ha fatto notare il municipale competente Patrik Degiacomi (PS). I genitori avrebbero iscritto i figli lì per evitare classi problematiche o insegnanti indesiderati. Il livello linguistico in queste classi è preoccupante: solo una volta e in una sola classe si è raggiunto il valore standard negli ultimi cinque anni.