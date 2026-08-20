Caso Dittli, sospese le inchieste sulle fughe di notizie

Le indagini condotte dal Ministero pubblico si sono rivelate un buco nell'acqua. Per la fuga di notizie riguardante il rapporto Studer sono state interrogate circa venti persone, inclusi alcuni consiglieri di Stato. Per il rapporto Paychère la Procura ha persino ascoltato come testimoni tutti i 150 deputati del Gran Consiglio e il giornalista di Le Temps autore degli articoli. Nessun parlamentare ha ammesso di aver passato i documenti e il cronista ha tutelato le sue fonti, non lasciando alla magistratura alcun margine per proseguire gli accertamenti.

Senza ulteriori misure d'istruzione utili a chiarire i fatti, la Procura vodese ha annunciato la sospensione del procedimento per violazione del segreto d'ufficio. I due incarti verranno riaperti soltanto se dovesse emergere qualche nuovo elemento decisivo per identificare i responsabili.