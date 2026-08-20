Caso Dittli, sospese le inchieste sulle fughe di notizie
Pronta a riaprirli solo in caso di nuove prove
Pronta a riaprirli solo in caso di nuove prove
LOSANNA - Le indagini sulle fughe di notizie pubblicate dalla stampa relative ai casi Dittli e dello scudo fiscale sono state sospese dal Ministero pubblico vodese. Nonostante l'audizione di numerose persone, tra cui l'insieme dei deputati del Gran Consiglio, l'autore o gli autori delle soffiate non sono stati identificati.
Il Consiglio di Stato vodese aveva sporto due denunce contro ignoti nell'aprile e nel settembre 2025, dopo la diffusione sui media di informazioni confidenziali. Al centro delle fughe di notizie vi erano due importanti questioni: il rapporto Studer sulle disfunzioni del Dipartimento delle finanze diretto da Valérie Dittli e il rapporto Paychère sull'errata applicazione dello scudo fiscale.
Le indagini condotte dal Ministero pubblico si sono rivelate un buco nell'acqua. Per la fuga di notizie riguardante il rapporto Studer sono state interrogate circa venti persone, inclusi alcuni consiglieri di Stato. Per il rapporto Paychère la Procura ha persino ascoltato come testimoni tutti i 150 deputati del Gran Consiglio e il giornalista di Le Temps autore degli articoli. Nessun parlamentare ha ammesso di aver passato i documenti e il cronista ha tutelato le sue fonti, non lasciando alla magistratura alcun margine per proseguire gli accertamenti.
Senza ulteriori misure d'istruzione utili a chiarire i fatti, la Procura vodese ha annunciato la sospensione del procedimento per violazione del segreto d'ufficio. I due incarti verranno riaperti soltanto se dovesse emergere qualche nuovo elemento decisivo per identificare i responsabili.