WEF, divieto di circolazione parziale a Davos dal 2028

Per circolare sarà necessaria un'autorizzazione. Saranno esentati dal divieto i residenti, le imprese locali e i fornitori, a condizione che i loro spostamenti non siano legati al trasporto professionale di persone. Anche le imprese esterne potranno richiedere un permesso per le consegne, viene precisato.

Parallelamente, l'offerta di trasporto pubblico verrà potenziata. È previsto l'ampliamento della stazione ferroviaria temporanea "Davos Kongress/Eisstadion" e un aumento della capacità dei treni della Ferrovia retica (FR), che circoleranno anche di notte. Saranno inoltre potenziati i bus locali e un servizio su chiamata.