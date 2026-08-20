«La neutralità svizzera ha perso la bussola»

Ralph Bosshard, ex consigliere militare presso la rappresentanza svizzera in seno all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha criticato la mancanza di chiarezza dei concetti utilizzati e un'analisi contraddittoria della minaccia. Mentre la strategia di sicurezza della Confederazione presenta la Russia come il pericolo principale, l'intelligente elvetica ritiene molto improbabile un attacco militare russo contro uno Stato europeo. A suo parere, vantaggi e rischi di una cooperazione rafforzata con l'Alleanza atlantica non sarebbero inoltre esaminati in modo equilibrato, né messi a confronto con una chiara politica di neutralità.Iniziativa verrebbe respinta

Stando a un sondaggio realizzato dall'istituto Leewas per conto di Tamedia e 20 Minuten e pubblicato ieri, l'iniziativa sulla neutralità andrebbe verso la bocciatura ottenendo il 36% di sì contro il 62% di avvisi negativi. Nel dettaglio, il 30% è chiaramente a favore e il 6% piuttosto, mentre il 57% è sicuro di votare no e il 5% è orientato in questa direzione. Un 2% rimane indeciso. Rispetto alla prima indagine, risalente al mese di giugno, l'opposizione si è rafforzata. Il campo del no è infatti passato dal 54% al 62%, quello del sì ha invece guadagnato solo due punti (dal 34% al 36%).