Svizzera-Cina, svolta storica: verso l'addio ai dazi sull'export elvetico
Le esportazioni svizzere verso il mercato cinese potranno beneficiare di una quasi totale esenzione dai dazi grazie all’ottimizzazione dell’accordo di libero scambio.
Il 99,8 percento delle esportazioni attuali potrà entrare sul mercato cinese senza dazi
BERNA - In futuro, sulle esportazioni svizzere verso la Cina non ci saranno quasi più dazi. Cina e Svizzera hanno concluso i negoziati sull'ulteriore sviluppo del loro accordo di libero scambio. Se l'intesa entrerà in vigore, i dazi saranno eliminati a medio termine.
Il presidente della Confederazione e ministro dell'economia Guy Parmelin e il ministro del commercio cinese Wang Wentao hanno concluso giovedì a Berna i negoziati per ottimizzare l'accordo di libero scambio esistente. Lo ha comunicato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Il 99,8 percento delle esportazioni sul mercato cinese senza dazi
La Svizzera ha raggiunto i propri obiettivi, ha scritto il DEFR. Con l'attuale accordo di libero scambio, solo poco più della metà delle esportazioni svizzere è esente da dazi. In futuro, dopo i periodi di transizione, il 99,8 percento delle esportazioni attuali potrà entrare sul mercato cinese senza dazi. Le importazioni cinesi in Svizzera sono invece già oggi quasi tutte esenti da dazi.
Il miglioramento dell'accordo di libero scambio garantirà inoltre agli investitori svizzeri l'accesso al mercato cinese. Saranno rafforzate anche le disposizioni sulle questioni ambientali e sui diritti dei lavoratori, scrive il WBF.
L'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio riguarda anche le regole di origine e le facilitazioni commerciali, il commercio di servizi e quello digitale, la concorrenza, nonché la cooperazione economica e tecnica tra le due parti. L'accordo dovrebbe essere firmato nel corso di quest'anno.
Svizzera e Cina hanno un accordo di libero scambio dal 2014. I negoziati per il suo sviluppo sono iniziati nel 2024 e si sono conclusi dopo cinque tornate. La Cina è il terzo partner commerciale più importante della Svizzera, dopo l'UE e gli USA.
Relazioni bilaterali Svizzera-Cina
La Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese intrattengono relazioni bilaterali dal 1950. I due Paesi dialogano su un'ampia gamma di questioni, tra cui l'ambiente, la cooperazione allo sviluppo, i diritti umani, le migrazioni, l'istruzione, la scienza e la finanza.