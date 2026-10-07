Nestlé sigla una collaborazione con la NBA

«Da decenni, i nostri marchi credono nel potere dello sport di far emergere il meglio dalle persone», afferma Liberato Milo, responsabile dell'unità strategica dolciumi e snack di Nestlé, citato in un comunicato. «Dai programmi sportivi di Milo e Nescau alle partnership e alle iniziative con gli atleti di Nesquik, abbiamo visto come lo sport possa dare energia alle persone, rafforzare la fiducia in sé stessi e creare abitudini salutari», aggiunge il dirigente con studi a Harvard, alla Bocconi e a San Gallo.

«Insieme alla NBA, useremo il potere del basket per entrare in contatto con i consumatori su larga scala, creare esperienze rilevanti a livello locale e ispirare un numero sempre maggiore di giovani e famiglie a fare attività fisica e a godersi questo sport», prosegue il manager. La collaborazione prenderà il via il primo gennaio fra l'altro negli Stati Uniti, in Canada, Brasile, Germania, Francia e Regno Unito. Le Filippine si aggiungeranno nell'ottobre 2027.