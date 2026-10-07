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Nestlé sigla una collaborazione con la NBA

I marchi Milo, Nescau e Nesquik diventeranno partner ufficiali della lega professionistica di basket nordamericana
Nestlé sigla una collaborazione con la NBA
Depositphotos (rafapress)
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Nestlé sigla una collaborazione con la NBA
I marchi Milo, Nescau e Nesquik diventeranno partner ufficiali della lega professionistica di basket nordamericana

LOSANNA - Nestlé ha stretto una collaborazione di marketing internazionale pluriennale con la NBA, la principale lega professionistica di basket nordamericana. L'intesa interessa 21 mercati in quattro continenti ed è la più importante di questo tipo mai realizzata dal gruppo, sottolinea l'azienda, che non fornisce però dettagli finanziari.

Nell'ambito dell'accordo i marchi Milo, Nescau e Nesquik diventeranno partner ufficiali della NBA a partire dall'inizio del 2027, ha indicato oggi il gigante alimentare. Sono previste, tra le altre cose, attività congiunte nei programmi giovanili della lega e in alcuni eventi NBA selezionati. Inoltre la NBA e i suoi marchi saranno utilizzati in azioni promozionali di Nestlé. Ad esempio i loghi NBA verranno riprodotti sulle confezioni dei prodotti e saranno organizzati concorsi a premi per biglietti d'ingresso e articoli per i fan.

«Da decenni, i nostri marchi credono nel potere dello sport di far emergere il meglio dalle persone», afferma Liberato Milo, responsabile dell'unità strategica dolciumi e snack di Nestlé, citato in un comunicato. «Dai programmi sportivi di Milo e Nescau alle partnership e alle iniziative con gli atleti di Nesquik, abbiamo visto come lo sport possa dare energia alle persone, rafforzare la fiducia in sé stessi e creare abitudini salutari», aggiunge il dirigente con studi a Harvard, alla Bocconi e a San Gallo.

«Insieme alla NBA, useremo il potere del basket per entrare in contatto con i consumatori su larga scala, creare esperienze rilevanti a livello locale e ispirare un numero sempre maggiore di giovani e famiglie a fare attività fisica e a godersi questo sport», prosegue il manager. La collaborazione prenderà il via il primo gennaio fra l'altro negli Stati Uniti, in Canada, Brasile, Germania, Francia e Regno Unito. Le Filippine si aggiungeranno nell'ottobre 2027.

Come si ricorderà, la NBA è la più importante lega professionistica di pallacanestro dell'America del nord e una delle associazioni sportive più conosciute al mondo. Vi militano 30 squadre, di cui 29 dagli Stati Uniti e una dal Canada, i Toronto Raptors. La lega è stata fondata nel 1946 e, con stelle come Michael Jordan, LeBron James o Stephen Curry, è diventata un marchio sportivo commercializzato a livello globale.

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