Nestlé sigla una collaborazione con la NBA
I marchi Milo, Nescau e Nesquik diventeranno partner ufficiali della lega professionistica di basket nordamericana
LOSANNA - Nestlé ha stretto una collaborazione di marketing internazionale pluriennale con la NBA, la principale lega professionistica di basket nordamericana. L'intesa interessa 21 mercati in quattro continenti ed è la più importante di questo tipo mai realizzata dal gruppo, sottolinea l'azienda, che non fornisce però dettagli finanziari.
Nell'ambito dell'accordo i marchi Milo, Nescau e Nesquik diventeranno partner ufficiali della NBA a partire dall'inizio del 2027, ha indicato oggi il gigante alimentare. Sono previste, tra le altre cose, attività congiunte nei programmi giovanili della lega e in alcuni eventi NBA selezionati. Inoltre la NBA e i suoi marchi saranno utilizzati in azioni promozionali di Nestlé. Ad esempio i loghi NBA verranno riprodotti sulle confezioni dei prodotti e saranno organizzati concorsi a premi per biglietti d'ingresso e articoli per i fan.
«Da decenni, i nostri marchi credono nel potere dello sport di far emergere il meglio dalle persone», afferma Liberato Milo, responsabile dell'unità strategica dolciumi e snack di Nestlé, citato in un comunicato. «Dai programmi sportivi di Milo e Nescau alle partnership e alle iniziative con gli atleti di Nesquik, abbiamo visto come lo sport possa dare energia alle persone, rafforzare la fiducia in sé stessi e creare abitudini salutari», aggiunge il dirigente con studi a Harvard, alla Bocconi e a San Gallo.
«Insieme alla NBA, useremo il potere del basket per entrare in contatto con i consumatori su larga scala, creare esperienze rilevanti a livello locale e ispirare un numero sempre maggiore di giovani e famiglie a fare attività fisica e a godersi questo sport», prosegue il manager. La collaborazione prenderà il via il primo gennaio fra l'altro negli Stati Uniti, in Canada, Brasile, Germania, Francia e Regno Unito. Le Filippine si aggiungeranno nell'ottobre 2027.
Come si ricorderà, la NBA è la più importante lega professionistica di pallacanestro dell'America del nord e una delle associazioni sportive più conosciute al mondo. Vi militano 30 squadre, di cui 29 dagli Stati Uniti e una dal Canada, i Toronto Raptors. La lega è stata fondata nel 1946 e, con stelle come Michael Jordan, LeBron James o Stephen Curry, è diventata un marchio sportivo commercializzato a livello globale.