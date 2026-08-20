Campagna sulla neutralità e Croce Rossa Svizzera: «Uso improprio del nome»
L'utilizzo non autorizzato da parte di Souveraineté suisse ha già portato alla rimozione del logo, ma persistono preoccupazioni per la sua reputazione
L'utilizzo non autorizzato da parte di Souveraineté suisse ha già portato alla rimozione del logo, ma persistono preoccupazioni per la sua reputazione
GINEVRA - La Croce Rossa Svizzera (CRS) ha avviato un'azione legale a seguito «dell'uso abusivo» del suo nome nell'ambito della campagna a favore dell'iniziativa sulla neutralità, in votazione il prossimo 27 settembre. L'associazione ginevrina Souveraineté suisse ha infatti citato l'organizzazione umanitaria nelle sue comunicazioni sui social media.
Interpellata in merito dall'agenzia Keystone-ATS, una portavoce della Croce Rossa Svizzera ha precisato che i passi legali potrebbero spingersi fino a una querela penale, passando prima per una diffida, ma la forma esatta che assumerà l'azione giudiziaria deve tuttavia ancora essere definita.
La Croce Rossa Svizzera ricorda che «qualsiasi uso improprio dell'emblema o del nome della Croce Rossa, anche in tempo di pace, ne indebolisce la funzione protettiva». Tale condotta rischia di minare la fiducia nell'operato umanitario e, di conseguenza, di compromettere l'efficacia dei soccorsi, aggiunge l'organizzazione.
Secondo un'informazione rivelata oggi dal Blick, l'associazione Souveraineté suisse aveva inizialmente utilizzato l'emblema della Croce Rossa Svizzera per invitare a sostenere l'iniziativa. Dopo un confronto tra le parti, il logo è stato rimosso, ma è rimasta la citazione del nome dell'ente all'interno di uno slogan.
La Croce Rossa Svizzera ribadisce che, per principio, non prende posizione sulle votazioni popolari il cui esito non incide direttamente sull'esercizio del proprio mandato. Una regola fondamentale che si applica anche nel caso dell'iniziativa sulla neutralità.