Campagna sulla neutralità e Croce Rossa Svizzera: «Uso improprio del nome»

La Croce Rossa Svizzera ricorda che «qualsiasi uso improprio dell'emblema o del nome della Croce Rossa, anche in tempo di pace, ne indebolisce la funzione protettiva». Tale condotta rischia di minare la fiducia nell'operato umanitario e, di conseguenza, di compromettere l'efficacia dei soccorsi, aggiunge l'organizzazione.

Secondo un'informazione rivelata oggi dal Blick, l'associazione Souveraineté suisse aveva inizialmente utilizzato l'emblema della Croce Rossa Svizzera per invitare a sostenere l'iniziativa. Dopo un confronto tra le parti, il logo è stato rimosso, ma è rimasta la citazione del nome dell'ente all'interno di uno slogan.