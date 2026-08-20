Posta, utile in salita nonostante il calo delle lettere

Prosegue invece il declino della posta tradizionale: nei primi sei mesi dell'anno il volume delle lettere è diminuito del 5% e rispetto a dieci anni fa la flessione raggiunge il 38%. I pagamenti in contanti allo sportello sono calati dell'11% nel semestre e del 68% nell'arco di dieci anni. Il direttore finanziario Alex Glanzmann invita inoltre alla cautela: per ogni franco di fatturato alla Posta restano meno di 5 centesimi di EBIT, con cui finanziare anche un servizio pubblico che costa circa 365 milioni di franchi all'anno.

Parallelamente crescono i servizi digitali. L'utilizzo dell'app della Posta è aumentato del 57,6% rispetto al primo semestre del 2025 e «La mia posta digitale» conta oltre 1,4 milioni di utenti. Fra questi, 630'000 ricevono la corrispondenza esclusivamente in formato digitale, il triplo rispetto a un anno fa. Digital Services ha tuttavia ampliato la perdita operativa da 29 a 40 milioni di franchi, mentre Rete Postale ha chiuso con un deficit di 50 milioni.