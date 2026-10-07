Le zecche si spingono sempre più in alto: trovate oltre i 2300 metri

Reazione al cambiamento climatico

Tra le possibili cause dell'espansione verso quote maggiori c'è il riscaldamento climatico. «Questo mostra chiaramente che anche le zecche reagiscono al riscaldamento climatico e ampliano il loro areale verso l'alto», afferma Kempel. Anche il periodo di attività si sarebbe allungato: a seconda delle condizioni meteorologiche e della regione, le zecche possono essere attive già a gennaio e restarlo fino alla fine di novembre.

Più rischio di malattie?

Resta da chiarire se la maggiore presenza in quota comporti anche un aumento del rischio di malattie. Le zecche possono trasmettere, tra l'altro, la borreliosi e l'encefalite da zecche (FSME), contro la quale esiste un vaccino. Dal 2027 i ricercatori intendono raccogliere e analizzare esemplari lungo diverse fasce altitudinali per verificare se trasmettano gli stessi agenti patogeni presenti a valle.