Rendimenti in rialzo, la Svizzera risente dei mercati globali

Il contesto globale resta determinante. Negli Stati Uniti incidono deficit elevati, una grande offerta di titoli di Stato e l'incertezza su inflazione e crescita, mentre le imprese richiedono ingenti capitali per investimenti in intelligenza artificiale, data center, energia e infrastrutture. In Europa pesano, a seconda dei Paesi, le necessità di spesa per infrastrutture e difesa e le incertezze fiscali e politiche; in Giappone la banca centrale ha invece avviato la normalizzazione dopo decenni di politica monetaria ultra-espansiva.