Falde acquifere: saranno sufficienti per resistere a un'altra estate torrida?

SVIZZERA - La Confederazione lancia l'allarme siccità in tutta la Svizzera e ha dichiarato a livello nazionale il grado di pericolo 4. In molti luoghi le falde acquifere sono a livelli bassi e continuano a scendere, mentre le sorgenti portano sempre meno acqua o si prosciugano del tutto. Nel frattempo, con la fine delle vacanze estive, il consumo idrico dovrebbe tornare a crescere in modo significativo, mettendo sotto pressione numerosi comuni ormai al limite. In molte zone vigono già divieti di irrigare i prati, riempire le piscine e lavare le auto, e al momento non si intravede alcun miglioramento della situazione.