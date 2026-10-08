Altro che paradiso naturale: una specie su tre in Svizzera è minacciata

Nei fiumi e nei laghi il calo è maggiore

A mostrare quanto siano sotto pressione le popolazioni animali nel mondo è il "Living Planet Report 2026" del WWF. Tra il 1970 e il 2022, le popolazioni di vertebrati esaminate sono diminuite in media del 73%. Il calo è particolarmente marcato nei fiumi e nei laghi, dove raggiunge l'85% per le popolazioni d'acqua dolce analizzate. Sulla terraferma la diminuzione è del 69%, mentre in mare si attesta al 59%.

Ma dall'Hasliaare, nel Canton Berna, arriva un segnale incoraggiante: la trota di lago si sta riprendendo. Grazie alla rinaturalizzazione del corso d'acqua e alla presenza di una quantità sufficiente di acqua residua, è tornata a deporre le uova. «Questo dimostra che si può realizzare la transizione energetica in modo favorevole alla biodiversità», dice Vellacott. Secondo il direttore del WWF Svizzera, anche il ritorno della lontra è legato, tra le altre cose, alla rinaturalizzazione dei fiumi e al miglioramento della qualità delle acque.