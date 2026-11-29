Clubsport: la ID. Polo GTI diventa una belva da pista
Per il prototipo Volkswagen 367 Cv sull'asse anteriore e assetto ribassato
La sigla GTI cambia pelle ma non perde la sua anima ribelle, preparandosi ad affrontare i cordoli con la nuova Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept. Presentata come l'evoluzione più estrema della compatta elettrica tedesca, questa show car spinge l'asticella delle prestazioni ben oltre gli standard del segmento.
Sotto il cofano batte un propulsore elettrico capace di erogare ben 367 Cv scaricati interamente sull'asse anteriore, una scelta tecnica audace che promette emozioni forti tra le curve. I numeri parlano chiaro: lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in appena 4,7 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 240 km/h. Esteticamente, la Clubsport non fa nulla per nascondere la sua indole corsaiola: carreggiate allargate, appendici aerodinamiche pronunciate e un vistoso alettone posteriore garantiscono il carico necessario per incollare la vettura all'asfalto.
Con questo prototipo, la Casa di Wolfsburg dimostra che l'era delle auto a batteria può parlare ancora la lingua degli appassionati, trasformando una utilitaria nata per la città in un'arma affilata pensata per divorare i circuiti.