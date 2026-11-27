Sotto la carrozzeria batte lo stesso sofisticato powertrain già impiegato sulla versione Coupé: un motore V8 biturbo da 4,0 litri con albero motore flat-plane da 828 Cv, abbinato a tre propulsori elettrici che aggiungono altri 251 Cv complessivi. La potenza totale di sistema tocca così l'impressionante soglia dei 1.079 Cv (793 kW), permettendo alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi.

Nonostante l'assenza del tetto fisso, lo sviluppo aerodinamico consente alla Valhalla Spider di raggiungere una velocità massima di 350 km/h, laureandosi ufficialmente come la convertible più veloce nella storia del costruttore inglese. Il risultato è una hypercar capace di coniugare le prestazioni estreme, la precisione dinamica e la reattività immediata del sistema ibrido ad alte prestazioni con il coinvolgimento sensoriale unico della guida scoperta, esaltando ogni accelerazione e il timbro meccanico del V8 biturbo.