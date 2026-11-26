Dacia, la Spring diventa europea
La versione 2027 della citycar non sarà più prodotta in Cina ma in Slovenia
La Dacia Spring volta pagina con una nuova generazione che segna una svolta industriale importante: l’assemblaggio lascia la Cina per trasferirsi in Europa, nello stabilimento sloveno di Novo Mesto. Costruita sulla piattaforma RGEV small, la piccola elettrica guadagna dimensioni leggermente più generose, un abitacolo a quattro posti più curato e un bagagliaio ben sfruttabile in rapporto agli ingombri esterni.
Sotto il profilo tecnico tutte le versioni condividono un motore anteriore da 80 Cv e 175 Nm, capace di spingere la vettura fino a 130 km/h, alimentato da una batteria LFP da 27,5 kWh netti che garantisce fino a 250 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. La ricarica di serie arriva a 6,6 kW in corrente alternata, ma con il pacchetto opzionale Power Pack da 500 euro si ottengono 11 kW in AC, 50 kW in corrente continua e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni.
La Expression è la versione base, accanto c’è la Journey, dotata di schermo centrale da 10,1 pollici e retrocamera.