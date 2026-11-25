BYD Yangwang U9 Xtreme, altro record: 503,17 km/h in autostrada
La cinese da 3.019 Cv è ufficialmente l'elettrica più veloce del pianeta
La BYD Yangwang U9 Xtreme riscrive la storia delle hypercar a zero emissioni infrangendo una barriera velocistica finora ritenuta fuori portata per un'auto a batteria. Su un tracciato chiuso al traffico negli Emirati Arabi Uniti, tra Abu Dhabi e Dubai, la supercar elettrica cinese guidata dal pilota Marc Basseng ha raggiunto l'incredibile velocità massima di 503,17 km/h, pari a 312,65 miglia orarie, conquistando il primato ufficiale di auto elettrica più veloce del mondo.
La straordinaria impresa ha fruttato al modello anche la conquista di quattro Guinness World Record, certificando i progressi tecnici raggiunti dal gruppo cinese nel settore delle altissime prestazioni. A spingere la Yangwang U9 Xtreme oltre il muro dei 500 orari è un'architettura meccanica dotata di quattro motori elettrici indipendenti, in grado di erogare complessivamente la potenza mostruosa di 3.019 Cv.
Un valore superiore ai tremila cavalli che proietta questa vettura ai vertici assoluti dell'automobilismo mondiale e segna un nuovo riferimento prestazionale per l'intera industria elettrica.