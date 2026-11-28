Bentley ha già esaurito la Torcal
Grande successo per il suv elettrico del brand: chi ordina oggi riceverà l’auto nel 2028
Ancor prima che le linee di montaggio inizino a sfornare i primi esemplari, la Bentley Torcal ha già conquistato la clientela del lusso. Il numero uno della casa britannica, Frank-Steffen Walliser, ha confermato che l’intera produzione prevista per il 2027 del primo modello 100% elettrico del marchio è già andata esaurita, costringendo chi effettua un ordine oggi ad attendere fino al 2028 per la consegna.
Più compatta della Bentayga e posizionata come porta d’accesso alla gamma con un prezzo base di 222.495 dollari negli Stati Uniti, la Torcal sta attirando clienti più giovani, con una netta preferenza per la potente variante Torcal S da 262.695 dollari e altissimi livelli di personalizzazione. Basata sull’architettura PPE condivisa con la Porsche Cayenne elettrica, monta una batteria da 113 kWh ricaricabile fino a 400 kW in meno di venti minuti per oltre 480 km di autonomia stimata.
I due motori erogano 810 Cv sulla versione standard e ben 876 Cv sulla Torcal S, rendendola la Bentley di serie più potente e silenziosa mai realizzata a Crewe.