Ancor prima che le linee di montaggio inizino a sfornare i primi esemplari, la Bentley Torcal ha già conquistato la clientela del lusso. Il numero uno della casa britannica, Frank-Steffen Walliser, ha confermato che l’intera produzione prevista per il 2027 del primo modello 100% elettrico del marchio è già andata esaurita, costringendo chi effettua un ordine oggi ad attendere fino al 2028 per la consegna.