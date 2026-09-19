Se vuoi mettere il “Diablo” nella tua Switch devi sapere queste quattro cose

Visto che di “Diablo IV“ e delle sue tre espansioni (tra le quali l'ottimissima “Lord of Hatred”) si è scritto tutto e il contrario di tutto, qui abbiamo deciso di limitarci davvero all'essenziale con una mini-lista di quattro cose da sapere assolutamente, per capire se questa versione delle epiche avventure nel mondo di Sanctuary fanno - o meno - il caso vostro.