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Smiths all’asta: la collezione di Johnny Marr incanta Londra e fa il pieno di offerte

La vendita da Christie's a Londra ha più che triplicato le stime. Battuta per 358'400 sterline la Rickenbacker dei grandi successi degli Smiths.
Smiths all’asta: la collezione di Johnny Marr incanta Londra e fa il pieno di offerte
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Smiths all’asta: la collezione di Johnny Marr incanta Londra e fa il pieno di offerte
La vendita da Christie's a Londra ha più che triplicato le stime. Battuta per 358'400 sterline la Rickenbacker dei grandi successi degli Smiths.

LONDRA - È andata ben oltre le aspettative l'asta «Marr's Guitars: The Johnny Marr Collection», organizzata da Christie's a Londra e dedicata agli strumenti del chitarrista degli Smiths Johnny Marr. I 111 lotti hanno totalizzato 3,6 milioni di sterline, pari a circa 3,97 milioni di franchi, più del triplo della stima iniziale.

Alla vendita, durata oltre cinque ore, hanno partecipato acquirenti provenienti da 34 Paesi. L'81% di loro prendeva parte per la prima volta a un'asta di Christie's. Tra i pezzi più contesi figura la Rickenbacker 330 del 1982, utilizzata da Marr in brani degli Smiths come «This Charming Man», «What Difference Does It Make?» e «Still Ill»: stimata tra 60'000 e 80'000 sterline, è stata aggiudicata per 358'400 sterline. La chitarra era stata anche prestata a Noel Gallagher per la copertina di «Supersonic».

La Gibson ES-355 Cherry Red del 1960, acquistata a New York nel 1984 dal fondatore della Sire Records Seymour Stein dopo una scommessa scherzosa con Marr sull'ingaggio della band, ha invece raggiunto 204'800 sterline, contro una stima compresa tra 100'000 e 150'000.

La Fender Jaguar Comet Sparkle del 2017, usata per la colonna sonora del film di James Bond «No Time to Die» e per l'esibizione di Marr ai Brit Awards con Billie Eilish, è stata battuta per 46'080 sterline dopo una gara tra 11 offerenti. Il ricavato di 31 lotti, comprendenti chitarre, poster d'epoca e altri cimeli, è stato devoluto alle organizzazioni britanniche Guide Dogs for the Blind e National Autistic Society.

«L'asta è stata un'esperienza fantastica, ha superato le mie aspettative», ha dichiarato Marr. Dopo lo scioglimento degli Smiths alla fine degli anni Ottanta, il chitarrista ha proseguito la propria carriera musicale e di recente si è esibito anche in Italia durante il suo tour.

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