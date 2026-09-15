Le Giornate di Soletta renderanno omaggio a Ursula Andress

Andress viene descritta come un'icona discreta e all'avanguardia. Ha vestito i panni di donne indipendenti come, ad esempio, quello di una cacciatrice al fianco di Marcello Mastroianni nel film futurista "La decima vittima" (1965) di Elio Petri. Fra le pellicole più importanti della sua carriera si cita anche il western "Sole rosso" (1971) del regista britannico Terence Young dove Andress recita al fianco di Alain Delon, Charles Bronson e Toshirō Mifune.

Alla 62esima edizione delle Giornate di Soletta, che si terrà dal 20 al 27 gennaio 2027, verranno presentati una decina di film che la vedono protagonista. L'omaggio sarà completato da incontri con cineasti e persone che hanno accompagnato la sua carriera.