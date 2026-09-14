Meghan Markle e le immagini di Harry, Archie e Lilibet dopo il ritorno nel Regno Unito

Nel video di 34 secondi, accompagnato da "Wake Me Up Before You Go-Go" degli Wham!, la Duchessa di Sussex appare insieme al principe Harry e ai figli Archie (7 anni) e Lilibet (5). Tra le immagini, Archie corre verso un cervo, Lilibet va in bicicletta e Harry pesca con i bambini mentre il cane di famiglia cammina lungo l'acqua.

Nel filmato compaiono più volte la bandiera britannica e alcune emoji a forma di cuore. Secondo BBC non è chiaro quando e dove siano state girate le immagini, pubblicate domenica pomeriggio. Quel che appare certo è che si tratta della prima foto di famiglia condivisa dalla Duchessa sul suo profilo Instagram dal ritorno dei Sussex dagli Stati Uniti, dove vivevano in California.