Meghan Markle e le immagini di Harry, Archie e Lilibet dopo il ritorno nel Regno Unito
Le nuove immagini mostrano momenti di quotidianità e tenerezza nella famiglia Sussex, tra riferimenti alla vita britannica e dettagli privati.
Le nuove immagini mostrano momenti di quotidianità e tenerezza nella famiglia Sussex, tra riferimenti alla vita britannica e dettagli privati.
LONDRA - Meghan Markle ha condiviso su Instagram alcuni momenti della vita familiare dopo il ritorno dei Sussex nel Regno Unito.
Nel video di 34 secondi, accompagnato da "Wake Me Up Before You Go-Go" degli Wham!, la Duchessa di Sussex appare insieme al principe Harry e ai figli Archie (7 anni) e Lilibet (5). Tra le immagini, Archie corre verso un cervo, Lilibet va in bicicletta e Harry pesca con i bambini mentre il cane di famiglia cammina lungo l'acqua.
Nel filmato compaiono più volte la bandiera britannica e alcune emoji a forma di cuore. Secondo BBC non è chiaro quando e dove siano state girate le immagini, pubblicate domenica pomeriggio. Quel che appare certo è che si tratta della prima foto di famiglia condivisa dalla Duchessa sul suo profilo Instagram dal ritorno dei Sussex dagli Stati Uniti, dove vivevano in California.