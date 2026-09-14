Uno spacciatore responsabile della morte di Hayden Panettiere?

CAROLINA DEL SUD - L'attrice di Nashville è morta lo scorso 16 agosto in Carolina del Sud, all'età di 36 anni. La causa ufficiale del decesso non è ancora nota, ma, secondo TMZ, gli investigatori starebbero seguendo una pista precisa. La mattina della sua morte, Panettiere avrebbe assunto una pillola di ossicodone che, stando alle informazioni finora disponibili, potrebbe essere stata contaminata con fentanyl.

Il portale di notizie sulle celebrità cita diverse fonti di polizia a conoscenza diretta del caso. A fare chiarezza saranno i risultati degli esami tossicologici, che non sono ancora disponibili.