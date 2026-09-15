Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

Emmy, vincono "The Pitt" e "Widow's Bay"

Le serie di HBO e Apple TV sono state le dominatrici della serata
Emmy, vincono "The Pitt" e "Widow's Bay"
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
+2
Emmy, vincono "The Pitt" e "Widow's Bay"
Le serie di HBO e Apple TV sono state le dominatrici della serata

LOS ANGELES - "The Pitt" vince per il secondo anno agli Emmy come miglior serie drammatica, "Widow's Bay" come comica portando a casa un totale di 6 premi. Migliori attori Matthew Rhys e Noah Wyle.

La seconda stagione di "The Pitt" vince l'Emmy come migliore serie drammatica, aggiungendo questa statuetta a quella analoga vinta nel 2025 per la stagione d'esordio. La serie Hbo ambientata tra le corsie di un pronto soccorso porta a casa un premio anche per il suo protagonista Noah Wyle (anche questo un bis).

"Widow's Bay" vince come miglior serie comica dell'anno, chiudendo la 78esima edizione degli Emmy Awards. Hollywood ha incoronato lo show Apple TV sugli stravaganti abitanti di un'isola infestata del New England, a discapito dei rivali: "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Margo's Got Money Troubles", "Nobody Wants This", "Only Murders in the Building" e "Shrinking".

Lodata dalla critica per un concept sorprendentemente originale in un panorama dominato da reboot e revival, la comedy-horror creata da Katie Dippold ha conquistato 14 statuette in questa edizione degli Oscar della tv, polverizzando il record fissato a 13 da "The Studio" nel 2025.

Dal canto suo, Matthew Rhys ha vinto l'Emmy come miglior attore protagonista in una miniserie comica per la seconda stagione di "The Beast in Me".

Con questa vittoria, Rhys ha battuto gli altri candidati Riz Ahmed ("Bait"), Jason Bateman ("Black Rabbit"), Charlie Hunnam ("Monster: The Ed Gein Story") e Oscar Isaac ("Beef").

L'attore gallese, 51 anni, è arrivato al Peacock Theatre di Los Angeles con tre candidature: un'altra per "The Beast in Me" (Netflix) come miglior miniserie in qualità di produttore esecutivo e l'ultima - per cui è favorito - come miglior attore protagonista in una serie comedy per 'Widow's Bay' di Apple TV.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
emmy awardsmatthew rhysnoah wylethe pitt
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
129

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
2 gior
27
69

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
4 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 ore

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
59
102

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
LIVE
CENTOVALLI
2 gior

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
23 ore

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
13 ore
9

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
1 gior
16
83

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
1 gior
102
277

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
1 gior
8
60

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
21 ore
50
95

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
2 gior
112
134

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
LIVE
LUGANO
2 gior
146
224

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
17 ore
87
180

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
1 gior

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
20 ore
9
58

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
1 gior
17
84

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
1 gior
9
12

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
1 gior
22
47

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
23 ore
6
14

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio
LIVE
LUGANO
2 gior
26
92

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
3 ore

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
16 ore
23
92

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
1 gior
19

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
18

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
19 ore
5

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
19 ore
37
115

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
1 gior

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
23 ore

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
1 gior
7
157

Coco è stato ritrovato: il video

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
60

«Prima il danno, poi anche il conto?»

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
9
56

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
1 gior
2
20

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
LIVE
GRIGIONI
2 gior
2
19

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
11 ore
19

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 gior
103
143

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
1 gior
11

Lo strano destino dei bagagli perduti

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi
LIVE
STATI UNITI
2 gior
12
49

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento
LIVE
TURGOVIA
2 gior
2
6

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
1 gior
7
28

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»
LIVE
FRANCIA
2 gior
3
34

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
15 ore
11

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto
LIVE
FCL
2 gior
14
55

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
9

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
LIVE
ARGOVIA
2 gior
7
34

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
1 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri

Zali, il caso approda in Parlamento
LIVE
CANTONE
1 gior
3
50

Zali, il caso approda in Parlamento

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
Ci sarà un nuovo tour estivo per gli Oasis (e no, niente San Siro)
LIVE
REGNO UNITO
16 ore
4

Ci sarà un nuovo tour estivo per gli Oasis (e no, niente San Siro)

Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni: dura la risposta dell'azienda
LIVE
VIP
16 ore
1
22

Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni: dura la risposta dell'azienda

Meghan e Harry: spunta il video di famiglia
LIVE
REGNO UNITO
17 ore
2
9

Meghan e Harry: spunta il video di famiglia

Uno spacciatore responsabile della morte di Hayden Panettiere?
LIVE
STATI UNITI
21 ore

Uno spacciatore responsabile della morte di Hayden Panettiere?

«Io ci credevo»: il trionfo di Céline Dion
LIVE
FRANCIA
1 gior
32

«Io ci credevo»: il trionfo di Céline Dion

Céline Dion torna sul palco dopo sei anni: «Mi ero promessa di non piangere»
LIVE
FRANCIA
2 gior
1
42

Céline Dion torna sul palco dopo sei anni: «Mi ero promessa di non piangere»

Leone d’Oro a Venezia alla danese May el-Toukhy
LIVE
ITALIA
2 gior
2

Leone d’Oro a Venezia alla danese May el-Toukhy

John Malkovich premiato come miglior attore a Venezia
LIVE
ITALIA
2 gior
6

John Malkovich premiato come miglior attore a Venezia

Morto Jeremy Thomas, produttore da Oscar
LIVE
REGNO UNITO
2 gior
1

Morto Jeremy Thomas, produttore da Oscar

Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio
LIVE
STATI UNITI
3 gior
3
31

Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio