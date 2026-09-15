Emmy, vincono "The Pitt" e "Widow's Bay"
Le serie di HBO e Apple TV sono state le dominatrici della serata
Le serie di HBO e Apple TV sono state le dominatrici della serata
LOS ANGELES - "The Pitt" vince per il secondo anno agli Emmy come miglior serie drammatica, "Widow's Bay" come comica portando a casa un totale di 6 premi. Migliori attori Matthew Rhys e Noah Wyle.
La seconda stagione di "The Pitt" vince l'Emmy come migliore serie drammatica, aggiungendo questa statuetta a quella analoga vinta nel 2025 per la stagione d'esordio. La serie Hbo ambientata tra le corsie di un pronto soccorso porta a casa un premio anche per il suo protagonista Noah Wyle (anche questo un bis).
"Widow's Bay" vince come miglior serie comica dell'anno, chiudendo la 78esima edizione degli Emmy Awards. Hollywood ha incoronato lo show Apple TV sugli stravaganti abitanti di un'isola infestata del New England, a discapito dei rivali: "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Margo's Got Money Troubles", "Nobody Wants This", "Only Murders in the Building" e "Shrinking".
Lodata dalla critica per un concept sorprendentemente originale in un panorama dominato da reboot e revival, la comedy-horror creata da Katie Dippold ha conquistato 14 statuette in questa edizione degli Oscar della tv, polverizzando il record fissato a 13 da "The Studio" nel 2025.
Dal canto suo, Matthew Rhys ha vinto l'Emmy come miglior attore protagonista in una miniserie comica per la seconda stagione di "The Beast in Me".
Con questa vittoria, Rhys ha battuto gli altri candidati Riz Ahmed ("Bait"), Jason Bateman ("Black Rabbit"), Charlie Hunnam ("Monster: The Ed Gein Story") e Oscar Isaac ("Beef").
L'attore gallese, 51 anni, è arrivato al Peacock Theatre di Los Angeles con tre candidature: un'altra per "The Beast in Me" (Netflix) come miglior miniserie in qualità di produttore esecutivo e l'ultima - per cui è favorito - come miglior attore protagonista in una serie comedy per 'Widow's Bay' di Apple TV.