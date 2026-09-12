John Malkovich premiato come miglior attore a Venezia
La sua interpretazione in "Wild Horse Nine" è stata da subito molto lodata e lo rende il grande favorito per l'Oscar
VENEZIA - Lo statunitense John Malkovich è stato premiato come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia. Il 72enne è stato onorato per il suo ruolo in "Wild Horse Nine" di Martin McDonagh. Ha ringraziato tramite un videomessaggio da Montreal, dove sta attualmente girando un film.
"Wild Horse Nine" racconta dei due agenti della CIA di lunga data, Chris (John Malkovich) e Lee (Sam Rockwell), che nel 1973, poco prima del colpo di stato militare in Cile, si recano sull'Isola di Pasqua. Sull'isola remota, i due si confrontano con il loro passato e con delle crisi personali. Chris, gravemente malato, entra in contatto con due studenti ribelli e, con il suo comportamento enigmatico, inizia a mettere in pericolo i piani e i segreti della CIA.
L'ingerenza della CIA in Cile e il lato oscuro della politica di potere americana costituiscono lo sfondo storico, ma in primo piano ci sono i due uomini e la loro amicizia.
Dopo la prima, molti critici a Venezia erano concordi nel ritenere che Malkovich sarebbe stato nominato all'Oscar per questo ruolo. Alla conferenza stampa del film, gli è stato persino chiesto se avesse già scritto il suo discorso di ringraziamento per l'Oscar.
Ha risposto: «Guardo indietro a una lunga carriera e ho avuto davvero colleghi straordinari e collaborazioni con registi, sceneggiatori e attori. Per questo motivo non mi sento mai in competizione con nessuno di loro, perché in generale amo ciò che fanno. Per me questa è una cosa molto bella. Ma la cosa più bella è che il film riceva attenzione e che abbia diversi attori straordinari ed è scritto e diretto in modo meraviglioso».