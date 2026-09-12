John Malkovich premiato come miglior attore a Venezia

Ha risposto: «Guardo indietro a una lunga carriera e ho avuto davvero colleghi straordinari e collaborazioni con registi, sceneggiatori e attori. Per questo motivo non mi sento mai in competizione con nessuno di loro, perché in generale amo ciò che fanno. Per me questa è una cosa molto bella. Ma la cosa più bella è che il film riceva attenzione e che abbia diversi attori straordinari ed è scritto e diretto in modo meraviglioso».